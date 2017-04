Nintendo stopt productie van NES Classic Mini in Amerika

14 apr. 2017 07:25 07:25

Nintendo Amerika heeft bekend gemaakt dat het een einde maakt aan de productie van de NES Classic Edition. De kleine console zal eind deze maand nog uitgestuurd worden naar mensen maar daarna houdt het op. Nintendo begrijpt dat het moeilijk is om een systeem te krijgen, maar men heeft toch besloten om te stoppen met de productie en de console als gelimiteerd te beschouwen. Nintendo geeft aan eigenlijk al meer geproduceerd te hebben dan de bedoeling was. Mede door de hoge vraag heeft men dit gedaan. Of ook in Europa de productie stopgezet zal worden is nog niet bekend.