14 apr. 2017 14:49 14:49

Deck13 en uitgever Focus Home Interactive hebben aangekondigd dat de hardcore actie RPG The Surge klaar is voor de lancering. Het spel komt uit op de PC, Xbox One en PlayStation 4. De gouden status krijgt een game wanneer het klaar is voor de lopende band en dus gedistribueerd kan worden. De PS4 Pro-versie krijgt diverse verbeteringen, waaronder dynamic 4K op een framerate van 30 fps.