16 apr. 2017 10:31 10:31

In Japan zijn er op dit moment meer dan 20 games in ontwikkeling voor de Nintendo Switch welke draaien op de Unreal Engine. Dat heeft Takayuki Kawasaki, Territory Manager van Epic Games bekend gemaakt in een Japans blad. Om wat voor games het gaat is niet bekend gemaakt. De Unreal Engine is de game engine van Epic Games welke op de PS4 en Xbox One vaak gebruikt wordt bij het produceren van games.