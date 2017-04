Watch Dogs 2 No Compromise uitbreiding nu beschikbaar voor PlayStation 4

19 apr. 2017 12:56 12:56

No Compromise, de derde uitbreiding van Watch Dogs 2, is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4. No Compromise maakt deel uit van de Season Pass-content en is vanaf 18 mei eveneens verkrijgbaar voor Xbox One en Windows PC.



No Compromise introduceert een brede variëteit aan nieuwe content, inclusief de nieuwe ‘Moscow Gambit’ DedSec Operation. In deze verhaallijn met meerdere missies, vraagt Sitara Marcus om een persoonlijke gunst die hem leidt tot het hacken van een hardcore adult filmstudio, met ongemakkelijke momenten en een explosieve climax tot gevolg. Nadat een bekende pornoregisseur besluit hun stijl te kopiëren in zijn nieuwe film, DedSexxx, probeert de DedSec crew hun imago onder controle te houden. Dit leidt tot een heftige confrontatie met de regisseur en zijn contacten binnen de Russische maffia.



De uitbreiding bevat ook nieuwe time trial race-uitdagingen met zes singleplayer races. Hierbij moeten spelers binnen de tijdslimiet een aantal speciale voertuigen onder controle krijgen. Hier is een eigen leaderboard aan toegevoegd, zodat spelers hun vaardigheden onderling kunnen meten.



Ten slotte bevat No Compromise twee nieuwe niet-dodelijke wapens en drie nieuwe nooddienst-pakketten, met nieuwe voertuigen en outfits, waaronder die van een politieagent, brandweerman en ambulancemedewerker. Elke outfit en voertuig geeft Marcus een nieuwe vaardigheid, zoals de mogelijkheid om NPC’s te bevriezen of bewusteloze NPC’s te reanimeren.



Gratis update

No Compromise volgt na de grote gratis update van 17 april, die op alle platformen beschikbaar is. Deze voegt aanpassingsopties toe, waaronder 13 nieuwe outfits, maar ook nieuwe online opties en een endgame uitdaging: de nieuwe Showd0wn PvP-modus. Deze modus zet 2 teams van 2 spelers tegenover elkaar en bestaat uit de volgende modi:

• Doomload: een King-of-the-Hill face off

• Hack/Bescherm de servers: een defensief duel

• Steel de HDD: een high-tech hunting race