Quake Champions - Galena Champion Trailer

20 apr. 2017 06:49 06:49

Galena geeft en neemt. Healer, Warrior -- Quake Champion’s Unholy Paladin rockt de Arenas met haar krachtige totem, deelt ernstige schade toe aan vijanden en weet medespelers met haar helende krachten terug te been te helpen.



Galena was slechts vier jaar oud toen ze werd geofferd aan de Celebrants van Volkerh. Zoals alle kinderen keek ze toe en aapte ze na. Ze leerde al snel dat bloed als vonnis dient en boetedoening als sacrament. Nu is ze uitgegroeid tot een krachtig, maar dankbare Champion.



Ze is niet de snelste Champion in de Arenas, maar ze is heel elastisch. Met haar Unholy Totem en Channeling vaardigheden is ze zelfs nog lastiger te raken.