Nintendo komt eind dit jaar met Super Nintendo Mini

20 apr. 2017 06:53 06:53

Nintendo werkt op dit moment aan een Super NES miniconsole. Het moet de opvolger zijn van de NES Classic Mini, welke vanaf heden niet meer geproduceerd wordt. De Super Nintendo was een erg populaire console in het verleden en bracht games als Donkey Kong Country en Mario Kart. Games die op de SNES speelbaar zouden worden zijn Super Metroid, SUper Mario Kart, Super Mario World, Earthbound, Star Fox, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Chrono Trigger, Secret of Mana en nog vele andere titels. De console moet eind dit jaar uitkomen, aldus de Eurogamer. Nintendo heeft de info zelf nog niet bevestigd.