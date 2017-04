21 apr. 2017 06:58 06:58

De game verscheen al op de PC en heeft nu ook een release gekregen op de PlayStation 4 en Xbox One. Dead by Daylight zal verschijnen op 20 juni aanstaande in Amerika en op 23 juni in Europa. Er komt zowel een fysieke als digitale versie van de game. 505 Games brengt het spel uit. De titel verscheen in juni 2016 op Steam en was een succes.