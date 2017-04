Nieuwe content voor Nier: Automata aangekondigd

24 apr. 2017 16:39 16:39

Fans kunnen binnenkort nog meer beleven in de wereld van NieR: Automata. Vandaag maakt Square Enix Ltd. namelijk bekend dat een set downloadable content op 2 mei 2017 voor de game beschikbaar komt, zowel voor PlayStation 4 als Steam.



De downloadable content (DLC) set, getiteld “3C3C1D119440927”, bevat onder meer drie uitdagende nieuwe colosseums om te veroveren, plus aanvullende sub-quests. Door deze quests te voltooien, kunnen spelers diverse beloningen verdienen, inclusief:

• Kostuums uit de vorige Japanse release, NieR: Replicant, voor androids 2B, 9S en A2

• Elpees die speciale muziektracks toevoegen aan de jukebox van de speler

• Nieuwe uitrusting en cosmetische accessoires zoals hairspray die je de kleur haar van 2B en A2 laat veranderen

• Maskers met unieke “on equip”-effecten

• Speciale kogels die het uiterlijk van vijandelijke kogels veranderen



Het veelgeprezen NieR: Automata is wereldwijd goed voor meer dan een miljoen geleverde fysieke en digitale exemplaren. De game is ontwikkeld in samenwerking met PlatinumGames Inc., en levert een meesterlijke mix van actie en RPG-elementen. Spelers strijden als de androids 2B, 9S en A2 om de wereld terug te veroveren op hun menselijke scheppers, waarbij ze lang vergeten waarheden ontdekken.