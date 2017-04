Famitsu geeft cijfers aan onder andere Little Nightmares

25 apr. 2017 16:57 16:57

Het Japanse Famitsu heeft onderstaande games beoordeeld deze week. Meest opvallende games zijnLittle Nightmares en Koi.



Cup Critters (Wii U/3DS, Cosen): 5 / 5 / 5 / 4 - (19/40)

Koi (PS4, Oasis Games): 7 / 7 / 8 / 8 - (30/40)

Dangun Feveron (PS4, Cave): 7 / 7 / 8 / 8 - (30/40)

Agatha Christie's The ABC Murders (PS4, CrossFunction): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Little Nightmares (PS4, Bandai Namco): 9 / 7 / 8 / 9 - (33/40)

Shingeki no Kyojin: Jinrui Saigo no Tsubasa CHAIN (Attack on Titan: Humanity in Chains) (3DS, Spike Chunsoft): 8 / 8 / 8 / 7 - (31/40)

Owaru Sekai to Birthday (PS Vita, Entergram): 8 / 8 / 8 / 9 - (33/40)