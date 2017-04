Mario Kart 8 Deluxe vanaf vrijdag 28 april verkrijgbaar

26 apr. 2017 16:50 16:50

Start je motor en scheuren maar! Bereid je maar weer voor op de geweldige race-actie die alleen Mario Kart kan leveren, want aanstaande vrijdag verschijnt Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch. De Nintendo Switch laat spelers op meer manieren dan ooit van Mario Kart genieten. Race tegen je familie op de tv in de woonkamer, speel een potje in het park met vrienden, of neem je Nintendo Switch mee naar het huis van een vriend om samen online te spelen – het kan allemaal!



Dankzij verschillende speelstijlen kunnen spelers van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus samen genieten van Mario Kart 8 Deluxe. De nieuwe, optionele, stuurhulpfunctie zorgt dat beginnende spelers meteen volop kunnen genieten van de actie, zonder de zorg om van de baan te rijden. Beginnende spelers kunnen ook hun voordeel doen met de intuïtieve bewegingsbesturing met het Nintendo Switch Joy-Con-stuur dat vanaf vrijdag in sets van twee stuks wordt verkocht.



In Mario Kart 8 Deluxe nemen beroemde en populaire Nintendo-personages het tegen elkaar op, inclusief Mario, Luigi, Yoshi, Link uit The Legend of Zelda, en nieuwkomers Inkling-jongen en Inkling-meisje uit de Splatoon-serie. Dat doen ze op maar liefst 48 racebanen, gebaseerd op beroemde Nintendo-omgevingen uit franchises als Super Mario en Animal Crossing. Er is zelfs een circuit dat geïnspireerd is door de wereld van Hyrule uit The Legend of Zelda. Sommige van deze circuits zullen veteranen bekend voorkomen, want er zitten ook aangepaste en uitgebreide klassieke circuits tussen uit eerdere titels uit de franchise, zoals Mario Kart 64, Mario Kart DS en Mario Kart Wii.



Mario Kart 8 Deluxe laat spelers altijd, overal en met iedereen genieten van geweldige multiplayer-races. Vrienden kunnen meteen tegen elkaar racen in de diverse spelstanden van Mario Kart 8 Deluxe, door beide een van de Joy-Con-controllers te gebruiken die bij het Nintendo Switch-systeem worden geleverd, en te strijden op het ingebouwde scherm. Zowel beginnende als ervaren coureurs kunnen altijd, overal en met iedereen van de spannende races genieten, bijvoorbeeld in de tafelstand spelen terwijl ze in een restaurant op hun eten wachten, of in handheldstijl op de achterbank van een auto.



Naast de lokale en online multiplayer-races, kunnen spelers zich ook vermaken met de nieuwe en flink uitgebreide Gevechtsstand. Spelers kunnen nu kiezen uit acht speciale arena’s, inclusief populaire varianten uit voorgangers als Mario Kart 7. Naast het klassieke Ballongevecht kunnen spelers deelnemen aan terugkerende spelstanden uit Mario Kart Double Dash!! en Mario Kart Wii, zoals Bob-omb-bende en Zonnestrijd. Helemaal nieuw is de spelstand Boevenjacht, waarin het ene team op het andere jaagt. In de gevechtsstand kunnen spelers ook gebruik maken van twee teruggekeerde voorwerpen: de veer om mee over obstakels te springen en de Boo om voorwerpen mee van andere spelers te stelen. Voor een extra stukje strategie is het tijdens gevechten en races ook weer mogelijk om twee voorwerpen tegelijk mee te dragen.



Mario Kart 8 Deluxe is een ijzersterke aanvulling op het aantrekkelijke aanbod voor de Nintendo Switch, waaronder Snipperclips – Geknipt om samen te spelen!, 1-2-Switch, en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De laatste kreeg de meeste perfecte scores ooit in de geschiedenis van Metacritic.



Naast 48 circuits, lokale en online multiplayer races en de uitgebreide Gevechtsstand, biedt Mario Kart 8 vijf snelheidsklasses, inclusief de razendsnelle en spectaculaire GP (200 cc), en ondersteuning aan vele amiibo. Dankzij de veelzijdigheid van Nintendo Switch-consoles kunnen spelers op verschillende manieren genieten van de multiplayer-actie, inclusief vier verschillende mogelijkheden om met vrienden te spelen.

• Twee tot vier spelers kunnen samenspelen op een enkele Nintendo Switch-console in tv-stijl, of in tafelstijl door de standaard aan de achterkant van het systeem uit te klappen en hem op een vlak oppervlak te plaatsen

• Twee lokale coureurs kunnen online deelnemen aan races met 12 spelers van over de hele wereld

• Via draadloze communicatie kunnen verschillende Nintendo Switch-systemen met elkaar worden verbonden, zodat acht spelers in dezelfde kamer met elkaar kunnen spelen

• Maximaal 12 spelers kunnen in tv-stijl samenspelen via LAN Play, met één of twee spelers per verbonden Nintendo Switch, voor een maximum van 12 spelers

Mario Kart 8 Deluxe is de grootste, meest toegankelijke en veelzijdige Mario Kart-game ooit en verschijnt komende vrijdag 28 april voor de Switch.