For Honor Season Two: Shadow and Might 16 mei gratis beschikbaar

28 apr. 2017 11:18 11:18

For Honor Season Two: Shadow and Might is vanaf 16 mei beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. Shadow and Might bevat nieuwe content, waaronder twee nieuwe Helden, twee extra maps, nieuwe uitrusting en wapens en verschillende gameplay-updates. De maps en gameplay-updates zijn bij de start van Season Two direct beschikbaar voor alle spelers. De nieuwe Helden, de dodelijke Shinobi en de wilde Centurion, zijn vanaf 16 mei beschikbaar voor Season Pass-bezitters. Overige spelers spelen deze Helden vanaf 23 mei vrij met in-game Staal.



In de strijd tussen de drie dodelijke facties, de Ridders, de Vikingen en de Samoerai, betreden twee nieuwe Helden het slagveld:

• Shinobi (Samoerai Assassin) – De Shinobi zijn stille krijgers. Ze gaan geruisloos op de vijand af en doden met precisie dankzij een leven lang gedisciplineerde training. Ze maken gebruik van de traditionele Japanse Kusarigama.

• Centurion (Ridder Hybrid) – Centurions zien het slagveld als een schaakbord. Centurions maken gebruik van de Gladius en door te vertrouwen op korte-afstand strategieën komen zij gemakkelijk langs de verdediging van de vijand.



De twee nieuwe maps, Forge en Temple Garden, verbreden het aanbod aan slagvelden voor de multiplayer. Season Two voegt ook Epic Gear toe aan For Honor. Deze nieuwe zeldzaamheidsrang voor uitrusting zorgt ervoor dat de maximale gear score verhoogd wordt en dat het gehele uitrustingssysteem in de game nog meer gebalanceerd wordt.



Samen met het einde van Season One, is er voor alle platformen een nieuwe update (Update 1.06) verschenen die de netwerkstabiliteit verhoogt. Ook bevat de update nieuwe gameplay-aanpassingen en is de balans tussen de Helden verbeterd. For Honor blijft ook in de toekomst ondersteuning krijgen in de vorm van extra content en regelmatige gameplay-updates.



For Honor is ontwikkeld door Ubisoft Montreal, in samenwerking met andere Ubisoft studio’s*, en biedt een meeslepende verhaallijn en een intense multiplayer. Spelers treden in de voetsporen van drie machtige facties – de dappere Ridders, brute Vikingen en raadselachtige Samoerai – vechtend tot de dood op intense en realistische slagvelden. For Honor maakt gebruik van Art of Battle, een innovatief vechtsysteem dat spelers volledige controle over hun krijgers geeft. Met unieke vaardigheden en gevechtsstijlen van elke Held, kunnen zij elke vijand die hun pad kruist op de knieën dwingen.