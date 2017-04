Nintendo legt uit waarom de NES Classic Mini niet meer verkrijgbaar is

Nintendo heeft uitgelegd waarom het stopt met de productie van de NES Mini. Volgens Reggie Fils-Aime heeft de NES CLassic Mini zo'n 2.3 miljoen maal zichzelf verkocht, maar de focus ligt nu op de toekomst. Via delaat hij weten:"We hadden niet gerekend op de ongelofelijke reacties van iedereen. We hebben toen extra leveringen gedaan en het product verder uitgebreid. Ik verontschuldig me voor iedereen die geen exemplaar in handen heeft weten te krijgen. Maar we moeten ons focussen op andere dingen op dit moment die belangrijker zijn. We hebben geen ongelimiteerde resources die we overal op kunnen zetten."



- Gerelateerde berichten - [28-04-2017] Geen E3-presentatie van Nintendo dit jaar [10-04-2017] Woensdag Nintendo Direct met nieuws over ARMS en Splatoon 2 [28-03-2017] Nintendo: Switch breekt dagelijks nieuwe records [23-03-2017] Nintendo repareert connectie issue linker joy-con gratis [13-03-2017] Nintendo: Geen wereldwijde issues met Switch [23-02-2017] Mede-oprichter van Nintendo America overleden [15-02-2017] Nintendo reageert: Classic NES blijft geproduceerd worden [03-02-2017] Nintendo denkt na over 3DS-opvolger [01-02-2017] Nintendo: 3DS blijft op de markt, meer dan 100 games voor de Switch gepland [16-01-2017] Nintendo: Switch krijgt niet te maken met zelfde tekort als NES Classic [29-12-2016] Nintendo houdt uitverkoop in eShop [21-12-2016] Nintendo: We blijven voortdurend Nintendo Classic Mini produceren [23-11-2016] Phil Spencer: Ik zou Mario graag op de Xbox willen zien [02-11-2016] Nintendo: We stoppen niet met Wii U-productie [26-10-2016] Nintendo: Switch wordt niet met verlies verkocht [20-10-2016] Nintendo kondigt Nintendo Switch officieel aan [23-09-2016] Nintendo komt met nieuwe Nintendo Slects-games [30-08-2016] Nintendo 3DS Direct aangekondigd voor 1 september [16-08-2016] Nintendo toont komende Wii U- en Nintendo 3DS-titels op gamescom 2016 [16-08-2016] Nintendo Select titels aangekondigd [29-07-2016] Nintendo toont ruime line-up voor GamesCom [20-07-2016] Nintendo meer waard dan Sony dankzij Pokemon Go [29-06-2016] Nintendo bereidt productie van NX voor [21-06-2016] Nintendo: Het draait niet om kracht maar om content [06-06-2016] Nintendo toont op E3 meer dan Zelda [17-05-2016] Nintendo Selects-reeks wordt op 24 juni uitgebreid met must-have Nintendo 3DS-titels [28-04-2016] Meer info mobiele apps van Nintendo [28-04-2016] Nintendo & Humble introduceren gloednieuwe Humble Friends of Nintendo Bundle [14-04-2016] Nintendo en Nickelodeon brengen Spongebob Squarepants Splatfest naar Splatoon [29-03-2016] Miitomo wordt op 31 maart in de Benelux gelanceerd, samen met nieuwe "My-Nintendo"-dienst [24-02-2016] Nintendo en EA gaan samenwerken voor NX [22-02-2016] Nintendo toont verbeteringen Twilight Princess HD [03-02-2016] Nintendo onthult lanceringsplannen voor eerste App [18-01-2016] Nintendo focust zich in 2016 op smartphones [16-12-2015] Nintendo of Europe en Napster brengen op 17 december een streaming muziekdienst naar de Wii U [13-11-2015] Nintendo komt met bulk informatie over nieuwe content en games [14-09-2015] Opvolger van Iwata is bekend gemaakt door Nintendo [31-08-2015] Nintendo patenteert achievementsysteem [24-08-2015] Nintendo vraagt patent aan voor discloze console [24-07-2015] Aardig lijstje met games van Nintendo op GamesCom [17-07-2015] eShop aankondigingen van Nintendo [17-07-2015] Nintendo NX krijgt waarschijnlijk AMD-CPU [01-07-2015] Nintendo gaat Miiverse wijzigen [24-06-2015] Nintendo's Splatoon verkoopt 1 miljoen maal [22-06-2015] Nintendo ziet weinig in virtual reality [18-06-2015] Planning van Nintendo op een rij gezet [18-05-2015] Nintendo downloads voor Europa [07-05-2015] Nintendo kondigt nieuwe 3DS-bundels aan [30-03-2015] Nintendo stelt Zelda uit naar 2016 [19-04-2017] NES Classic Mini-productie overal stopgezet [18-11-2016] NES Mini verslaat verkoopaantal PS4 Pro ruim [15-11-2016] Nintendo heeft moeite met vraag NES Classic Edition [08-08-2016] Nintendo NES Mini bevat verschillende display mode [22-07-2016] Vergelijking oude en nieuwe NES [22-07-2016] Jaren 80-achtige trailer van NES Classic [14-07-2016] Mega foto's van de Nintendo Classic Mini NES [31-03-2012] Nieuwe NES-emulator voor de PS3 uitgebracht [30-08-2011] Compenserende NES-titels voor vroege 3DS-kopers voor Japan bekend [03-02-2008] NES emulator voor je Dual Screen beschikbaar [30-05-2007] Meest gedownloade NES Virtual Console titels [15-02-2007] Kwaliteit tussen Virtual Console en NES vergeleken [30-08-2006] Tecmo wil oude (S)NES games terug op de Virtual Console Dragon Quest Loto Edition design van de PS4 aangekondigd

Dead Space games zijn backwards compatibel op Xbox One

Gedefinieerde keywords: NES ,



Ook interessant en gerelateerd... 28-04-2017 -

10-04-2017 -

28-03-2017 -

28-04-2017 - Geen E3-presentatie van Nintendo dit jaar 10-04-2017 - Woensdag Nintendo Direct met nieuws over ARMS en Splatoon 2 28-03-2017 - Nintendo: Switch breekt dagelijks nieuwe records

Gedefinieerde keywords: Nintendo