Eerder hoorden we al dat Nintendo niet op de E3 aanwezig zal zijn en inmiddels heeft ook Oculus bekend gemaakt dat ze het evenement zullen overslaan. Oculus kwam op de E3 sinds 2014 en sloeg tot dusver nog geen jaar over, tot nu dus. Een rede waarom men niet aanwezig is, werd niet gegeven door de uitgever. Wel laat men weten dat er dit jaar meer aankondigingen gedaan zullen worden omtrent de virtual reality hardware, maar simpelweg niet tijdens de E3.



- Gerelateerde berichten - [28-04-2017] Geen E3-presentatie van Nintendo dit jaar [14-04-2017] Officiële onthulling Xbox One Scorpio op de E3 [13-02-2017] Lijst met bedrijven die op de E3 staan [09-02-2017] E3 opent ook deuren voor publiek [16-06-2016] Sony: PS4 E3-demo's draaiden op reguliere PS4 [14-06-2016] Gears of War 4 co-op video uitgebracht op E3 [10-06-2016] Teaser trailer Mafia 3 voor E3 [09-06-2016] Nieuwe God of War voorspeld voor E3 [09-06-2016] Team 17 komt weer met Worms op de E3 [06-06-2016] Nintendo toont op E3 meer dan Zelda [06-06-2016] E3 line-up van Nordic Games [01-06-2016] GameStop bevestigt onthulling nieuwe consoles op E3 [18-05-2016] E3 line-up van Square-Enix [09-05-2016] SEGA komt met line-up voor E3 [02-03-2016] Activision heeft geen persstand op de E3 [29-02-2016] Aanwezigen bekend voor aankomende E3 [02-02-2016] Bethesda houdt weer show op de E3 [02-07-2015] Langere E3-trailer van Uncharted 4 [24-06-2015] Meest voorbestelde games van de E3 [15-06-2015] Nindies@Home laat spelers 9 indiegames proberen tijdens E3 [12-06-2015] Twee Xbox One exclusives slaan E3 over en komen op GamesCom [11-06-2015] Flinke E3 line-up van Sony [09-06-2015] Quantum Break niet op de E3 aanwezig [09-06-2015] E3 line-up van Capcom [05-06-2015] Nieuwe Virtual Console games van Natsume komt op de E3 [03-06-2015] E3 line-up van Ubisoft bekend [01-06-2015] Focus Home komt met line-up voor de E3 [28-05-2015] Sony toont 2 onaangekondigde PS4 games op E3 [22-05-2015] E3-persconferentie van Microsoft duurt 90 minuten [21-05-2015] Sony: E3 wordt gigantisch! [18-05-2015] Sony bevestigt tijd E3 persconferentie [12-05-2015] Geen nieuwe Nintendo console op de E3 [11-05-2015] Street Fighter V aanwezig op de E3 [08-05-2015] Bethesda gaat Fallout 4 gameplay tonen op E3 [04-05-2015] Game van Rare verwacht op de E3 [21-04-2015] Xbox E3 focust zich meer op first party games [03-03-2015] Insider: Fallout 4 wordt op de E3 aangekondigd [24-02-2015] Microsoft komt met veel verrassingen op de E3 [10-02-2015] Fallout 4 lijkt aangekondigd te worden op de E3 [23-07-2014] Populariteit Wii U na de E3 gestegen [13-06-2014] E3 van dit jaar verwelkomt 48.900 bezoekers [12-06-2014] NHL 15 laat zich zien op de E3 [11-06-2014] Mario vs. Donkey Kong E3 2014 trailer [10-06-2014] E3-trailer van Destiny uitgebracht [06-06-2014] Sony toont line-up voor de E3 [05-06-2014] Mirror's Edge 2 wordt op de E3 aangekondigd [04-06-2014] Geen aankondigingen van Media Molecule op de E3 [23-05-2014] Ubisoft toont line-up voor de E3 [12-05-2014] Geruchten nieuwe Wii U op de E3 ongegrond [31-03-2017] Oprichter van Oculus verlaat Facebook [05-10-2016] Oculus en Force Field kondigen game Landfall aan [11-03-2016] Sony: PlayStation VR kan niet op tegen high-end Oculus Rift [11-01-2016] Rift baas: PlayStation VR niet zo high-end als Oculus Rift [16-06-2015] Microsoft kondigt backwards compatibility en Oculus-samenwerking aan [15-09-2014] Prijsvraag: Win 2x Oculus op Blu-Ray en DVD - update [25-06-2014] Oculus neemt Xbox 360-controller ontwerper over [23-12-2013] Oculus breidt uit met oud EA-medewerker Dead Space games zijn backwards compatibel op Xbox One

Analist: PS5 verschijnt aan het eind van 2018

Gedefinieerde keywords: Oculus ,



Ook interessant en gerelateerd... 28-04-2017 -

14-04-2017 -

13-02-2017 -

28-04-2017 - Geen E3-presentatie van Nintendo dit jaar 14-04-2017 - Officiële onthulling Xbox One Scorpio op de E3 13-02-2017 - Lijst met bedrijven die op de E3 staan

Gedefinieerde keywords: E3