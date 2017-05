Nintendo verscheept Switch via vliegtuig om te voldoen aan vraag

Nintendo doet er momenteel alles aan om te kunnen voldoen aan de vraag van consumenten die een Nintendo Switch willen bemachtigen. Via delezen we dat een Nintendo woordvoerder heeft gezegd dat vanaf maart consoles via het vliegtuig worden vervoerd aan retailers. "We willen de klanten zo snel mogelijk een Switch bezorgen. Via de lucht dingen vervoeren haalt veel van de winst af. Het kost zo'n 5000 Yen per unit. Dat is zo'n 45 Dollar per console."Op dit moment is de Switch zo'n 2 miljoen maal verkocht. Daarnaast zijn er 2.74 miljoen units verscheept naar retailers.



