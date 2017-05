Eerste beelden uitgelekt van Darksiders III

Darksiders was een belangrijke franchise voor THQ. Echter ging THQ failliet en nam THQ Nordic de franchise over. Inmiddels is het naar THQ genoemde bedrijf bezig met deel 3 in de reeks. In het spel speel je als Fury, een magiŰr die het evenwicht tussen goed en slecht moet zien te herstellen. Het spel zou een open wereld kennen waarin je kunt ontdekken en naast de hoofdmissie ook side-missies kunt oppakken. De eerste beelden zijn inmiddels uitgelekt via de productpagina van Amazon. Het spel is nog niet officieel onthuld.