Dreamfall Chapters nu verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One!

5 mei. 2017 14:07 14:07

Red Thread Games and Deep Silver kondigen vandaag de lancering aan van Dreamfall Chapters. Het volledige verhaal, inclusief alle vijf afleveringen en een totaal van 13 hoofdstukken, is nu digitaal en in de winkel beschikbaar voor €29,99 voor PlayStation 4 en Xbox One, het alles-in-een games- en entertainmentsysteem van Microsoft.



Dreamfall Chapters is een 3D-avontuur dat zich afspeelt in parallelle werelden: de ene een donkere cyberpunk visie van onze toekomst, en de ander een magische fantasiewereld. Het spel volgt twee onwaarschijnlijke helden in hun reis door werelden om te voorkomen dat het weefsel van de realiteit uiteenvalt. Dreamfall Chapters is een emotioneel, donker, magisch en hartverscheurende avontuur dat spelers zal verrassen.



Beide console-versies komen met een tal van verbeteringen: verbeterde karaktermodellen, animaties, belichting en special effects. Daarnaast krijgt de game een uitgebreide in-game soundtrack en verbeterde geluidseffecten.



Key Features

• AANGRIJPEND VERHAAL: Ervaar een diep en emotioneel verhaal met meer dan 100 volledige ingesproken karakters in het Engels en Duits en ga door met het epische sage van The Longest Journey

• INGRIJPENDE BESLISSINGEN: Ontwikkel het verhaal en de loop van jouw reis door middel van je eigen keuzes en acties en ervaar de verrassende en soms verwoestende gevolgen

• SPANNENDE VERKENNING: Duik in de 50 prachtig vormgegeven locaties en verken elke locatie met behulp van het besturingsinterface

• UITEENLOPENDE WERELDEN: Verken de prachtige, gedetailleerde en authentieke werelden die een cyberpunk visie van onze toekomst combineert met magische fantasie, en een gebroken en rottend droomlandschap

• DRIE SPEELBARE KARAKTERS: Speel met drie verschillende karakters, allemaal op reis door werelden, door het leven en in hun eigen hart en ziel

• UITDAGENDE PUZZELS EN RAADSELS: Los plot-gedreven puzzels en raadsels op die een geïntegreerd deel van het verhaal vormen

• VERBETERD OP CONSOLES: Geniet van de definitive ervaring van Dreamfall Chapters op PlayStation4 en Xbox One met verbeterde karakters, animaties, belichting en speciale effects, en een uitgebreide in-game soundtrack en verbeterde geluidseffecten.