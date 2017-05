Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles laat op 16 mei hordes ondoden los

9 mei. 2017 07:05 07:05

Beleef de epische verhalen van de zombie-serie waar het allemaal mee begon in Activisions' Call of Duty, voor het eerst gebundeld in één pakket. Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles verschijnt op 16 mei, als eerste voor de PlayStation4. Zombies Chronicles bestaat uit acht van de populairste Zombies-maps uit eerdere door Treyarch ontwikkelde Call of Duty-games, inclusief World at War, Black Ops en Black Ops II. De maps zijn volledig opnieuw opgebouwd, zodat spelers van de spannende, originele Zombies-verhalen kunnen genieten van prachtige beelden, verbeterde audio en nieuwe gameplay. Alle features zijn bijgewerkt voor de huidige generatie consoles.



“Call of Duty’s Zombies heeft een speciale plaats in onze harten veroverd door zijn diepe, gelaagde gameplay, fantasierijke verhaallijnen en overweldigende actie, geleverd in verschillende titels,” zegt Rob Kostich, EVP en General Manager van Call of Duty, Activision. “We zijn verheugd om deze waanzinnige momenten met fans te delen middels een uitgebreide aanbieding, gebundeld voor de huidige generatie hardware.”



Wat begon als een ‘Easter Egg’ die spelers konden ontgrendelden door de campaign te voltooien van Call of Duty: World at War, is uitgegroeid tot een populaire derde modus met een fanatieke community fans.

“Zombies Chronicles draait echt om de community, die Zombies heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is”, zegt Jason Blundell, Co-Studio Head, Treyarch. “We slachten nu al bijna tien jaren de ondoden af op verschillende consoles, en Zombies Chronicles is gemaakt om al die fans samen te brengen. Als je deze maps hebt gespeeld op eerdere consoles, staat je een nieuwe, verbluffende en uitdagende ervaring te wachten. Als dit je eerste keer is, krijg je acht definitieve ervaringen van onze Zombies-verhaallijn, allemaal in één pakket.”



Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles is een ongeëvenaarde Call of Duty Zombies-verzameling die spelers in HD-beelden terugvoert naar het begin van de originele saga. Het bevat de klassieke, bij de fans geliefde personages, en de diepe gelaagde verhaallijnen die Zombies zo populair maakten. De verzameling levert een verbeterde ervaring met levendige beelden voor de huidige generatie consoles, verbeterde belichting, fraaiere personages en omgevingen en geüpdate AI en audio. Zombies Chronicles laat spelers ook aangepaste wapens gebruiken, inclusief het wapentuig uit Black Ops III dat niet op de originele maps aanwezig was.



De acht maps in Zombies Chronicles zijn:

Uit Call of Duty: World at War

• Nacht der Untoten (Abandoned Bunker),

• Verruckt (Wittenau Sanitorium)

• Shi No Numa (Jungle Swamp)

Uit Call of Duty: Black Ops

• Kino Der Toten (Theater of the Dead)

• Ascension (Soviet Cosmodrome)

• Shangri-la (Exotic Jungle Shrine)

• Moon (Lunar Base)

Uit Call of Duty: Black Ops II

• Origins (WWI France)



8 Days of the Undead

Om de lancering op 16 mei te vieren, geven Activision en Treyarch het startschot met “8 Days of the Undead”. Tijdens deze acht dagen kunnen spelers van Black Ops III op alle platformen en spelers van Black Ops III Zombies Chronicles op PS4 dubbele XP-beloningen verdienen, deelnemen aan community-uitdagingen en een heleboel gratis, exclusieve content krijgen, waaronder een Zombies-calling card, Zombies-wapencamo, nieuwe Gobble Gums en een PS4-thema.



Bonuscontent

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles* is een digitale aanbieding met een adviesprijs van €29,99. Bij aanschaf wordt de volgende bonuscontent geleverd:

• 20 flesjes met Liquid Divinium

• 2 gloednieuwe, verrassende Gobble Gums

• Exclusief ‘Zombies Pack-A-Punch’-wapencamo

• Dynamisch thema van Black Ops III Zombies Chronicles Dynamic System Theme voor PlayStation 4 (exclusief bij pre-orders), met artwork van een beroemde artist