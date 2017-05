Agents of Mayhem - Franchise Force trailer onthuld

9 mei. 2017 07:07 07:07

Vandaag komen de eerste drie agents samen om te laten zien waarom zij het perfecte MAYHEM-team zijn. Welkom Franchise Force!



Als het gezicht van Mayhem ziet Hollywood het team als een speciale franchise die wel wat marketing kan gebruiken. Met Fortune en Hardtack als de eerste opgetrommelde agenten was het bijna vanzelfsprekend dat zij de drijvende kracht van de franchise zouden vormen. Dit was het begin van de Franchise Force! Natuurlijk helpt het ook dat hun vechtskills elkaar aanvullen: Fortune is snel en brengt veel schade aan, Hardtack is een taaie die zeer dodelijk is van dichtbij en Hollywood is de perfecte mix van de andere twee.



Met behulp van de teleport-technologie van MAYHEM, kun je jouw agents direct het gevecht in en uit teleporteren. Hierdoor kun je 'on-the-fly' tussen je agents schakelen, zodat de een rustig kan herstellen terwijl de ander zijn plek in het gevecht overneemt. Of je kiest juist voor de tactische switch tussen agenten, zodat je bij elk gevecht of elke missie altijd de beste agent uit je team kunt inzetten.



Agents of MAYHEM is een single-player, open-world, third-person actie game voor PS4, Xbox One en PC en is beschikbaar vanaf 18 augustus.