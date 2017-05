9 mei. 2017 07:10 07:10

Hopoo Games heeft een opvolger aangekondigd van Risk of Rain. De sequel, Risk of Rain 2, is momenteel in een vroege development fase aanbeland en is het eerste volledige 3D project van de studio. De originele game is een 2D platformer die lanceerde voor de PC in november 2013. In oktober 2014 kwam er ook nog een Mac editie en in 2016 kwam het spel ook uit voor de PlayStation 4 en PlayStation Vita.