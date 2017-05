Injustice 2 voor mobiel nu verkrijgbaar voor iOS en Android

12 mei. 2017 15:22 15:22

Warner Bros. Interactive Entertainment en DC Entertainment hebben vandaag bekendgemaakt dat Injustice 2 voor mobiel, het vervolg op de razende populaire game Injustice: Gods Among Us, nu gratis kan worden gedownload op iPad, iPhone en Android-apparaten. In Injustice 2 voor mobiel, ontwikkeld door het bekroonde ontwikkelaar NetherRealm Studios, nemen bekende superhelden en superschurken van DC Comics het tegen elkaar op in spectaculaire 3-tegen-3-gevechten. De game bevat ongeëvenaarde beelden, een uitgebreide lijst personages, uitdagende nieuwe bewegingen en intuïtieve gameplay voor gevechten.



“Voor Injustice 2 heeft het team keihard gewerkt om voort te bouwen op een reeds succesvolle mobiele game en een nieuwe vechtspelervaring te bieden voor mobiele apparaten,” aldus Ed Boon, creatief directeur van NetherRealm Studios. “We verheugen ons erop onze fans kennis te laten maken met een aantal van onze favoriete nieuwe functies, waaronder verbeterde speciale moves, gevechten en verhaalmodus, die in hoofdstukken bekend wordt gemaakt.”



Injustice 2 voor mobiel bouwt voort op de populaire game Injustice: Gods Among Us met nieuwe en betere gevechten, een meeslepende verhaallijn, spannende elementen voor alle soorten spelers en ongekende aanpassingsopties. In Injustice 2 voor mobiel, speciaal ontwikkeld voor mobiele apparaten, kunnen spelers helden en schurken langs de 'gevechtslijn' verplaatsen, sprong- en hurkaanvallen uitvoeren en geavanceerde indelingstechnieken toepassen met projectielen, en dat allemaal via touchscreenbesturing. Nieuwe elementen bieden een nieuwe en uitdagende manier van spelen, zoals een 'Operatie'-modus waarin spelers personages op missies kunnen sturen en een nieuwe 'Arena'-modus voor spannende PvP-actie.



Net als Injustice 2 voor consoles bevat Injustice 2 voor mobiel een uniek uitrustingssysteem waarin spelers worden aangemoedigd om uitrustingen te verzamelen, upgraden en aan te passen voor hun favoriete personages. Daarnaast kunnen spelers dankzij de platformoverkoepelende functie in het consolespel dagelijkse doelen voltooien om op beide platforms speciale beloningen te verdienen in het spel.



Injustice 2 voor mobiel kan gratis worden gedownload in de App Store en via Google Play. Injustice 2 voor consoles is vanaf 18 mei 2017 verkrijgbaar voor het interactieve PlayStation 4 entertainment systeem en Xbox One.