Lettertype in te stellen en dolfijnen getoond op Xbox One Scorpio display

15 mei. 2017 06:48 06:48



Scorpio XDK front panel does way more than just FPS count. Fully programmable. Watch dolphins on the back screen, etc. Really cool stuff. pic.twitter.com/AaV63fq9qr — Jez (not a mimic) (@JezCorden) 13 mei 2017

We zagen eerder al dat de Xbox One Scorpio dev-kit in staat is om de framerate te laten zien op een display op de console. Maar inmiddels is een post op Twitter gekomen met een video waarin we kunnen zien dat dit display nog meer mogelijkheden kent. Zo kan onder andere het lettertype ingesteld worden en kunnen er dolfijnen getoond worden. Het display zal waarschijnlijk niet op de officiŽle Xbox One Scorpio aangebracht worden.