For Honor Season Two: Shadow and Might nu beschikbaar Evilgamerz Tip een vriend - Views: 38 - Categorie: Multiplatform - Permalink Views: 38 -Categorie: Reageer 16 mei. 2017 14:30 14:30 For Honor Season Two: Shadow & Might is vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Shadow & Might voegt nieuwe content toe aan de game, waaronder twee nieuwe Helden, twee extra maps, nieuwe aanpassingsvoorwerpen voor alle Helden en gameplay-updates. Alle spelers krijgen aan het begin van Season Two gratis toegang tot de maps en gameplay-updates. Spelers met een Season Pass kunnen meteen met de dodelijke Shinobi en de wrede Centurion aan de slag. Vanaf 23 mei zijn deze Helden voor alle spelers beschikbaar voor 15.000 Staal per stuk.



Het For Honor team heeft de balans van de helden, de uitrusting, de matchmaking en de netwerkstabiliteit verbeterd. Er staat bovendien nog veel meer op de planning voor de komende weken en maanden. Season Two biedt hiermee de perfecte gelegenheid om naar het slagveld terug te keren, of om het voor de eerste keer te betreden.



Shadow & Might brengt veel nieuwe content voor For Honor met zich mee, waaronder:



• Shinobi (Samoerai Assassin): Shinobi zijn experts in het manoeuvreren op het slagveld. Met hun backflips, voorwaartse rollen, super sprint vaardigheden en de mogelijkheid om ontwijkingsmanoeuvres te blokkeren, zijn Shinobi behendige en beweeglijke helden. Hoewel ze weinig health hebben en zich moeilijk defensief op kunnen stellen, compenseren ze dit met hun lenigheid en de reikwijdte van hun aanvallen. Met hun traditionele Japanse kusarigama, een sikkel aan een ketting, hebben Shinobi de verste reikwijdte van alle Helden.

• Centurion (Ridder Hybrid): Centurions vechten van dichtbij en zijn gespecialiseerd in het omzeilen van andermans verdediging en het uitputten van hun tegenstanders. Vanwege hun gelimiteerde bereik, moeten ze naar de vijand toe om ervoor te zorgen dat die zijn of haar balans verliest. Wanneer hun tegenstanders wankelen, kunnen ze gestraft worden door een zware sprongaanval van de Centurion. Met een betrouwbare gladius is de Centurion perfect uitgerust om het gevecht in te duiken en een combinatie van dodelijke aanvallen uit te voeren.

• Nieuwe maps: Season Two vergroot ook het aantal multiplayermaps met de toevoeging van Forge en Temple Garden. Forge staat voor de macht van Ashfeld en de brute kracht van de oorlogsmachine van de Ridders. Temple Garden belichaamt daarentegen de schoonheid en de harmonie van Myre, maar is door de Samoerai in een slagveld veranderd. Beide maps zijn vanaf nu beschikbaar in alle multiplayermodi.

• Aangepast uitrustingssysteem: Shadow & Might verbetert het uitrustingssyteem door een balans te creëren tussen te zwakke en te sterke statistieken. De weergave van statistieken verandert ook, waardoor spelers die uitrustingen vergelijken nu de percentuele verbeteringen zien.

• Epic Level Gear: Naast het nieuwe uitrustingssysteem voegt Shadow & Might een compleet nieuwe categorie voor uitrusting toe, namelijk Epic gear. Hierdoor stijgt de maximale gear score van 108 naar 144.

• Faction War breidt uit: Aangezien Season One van de Faction War een gevecht tussen de Vikingen en de Samoerai bleek te zijn, worden er negen nieuwe gebieden aan de cross-platform Faction War map toegevoegd. Met eer, trots en exclusieve in-game prijzen op het spel, wordt er met de Faction War in twaalf weken besloten welke factie daadwerkelijk de beste is.



For Honor is ontwikkeld door Ubisoft Montreal, in samenwerking met andere Ubisoft studio’s*, en biedt een meeslepende verhaallijn en een intense multiplayer. Spelers treden in de voetsporen van drie machtige facties – de dappere Ridders, brute Vikingen en raadselachtige Samoerai – vechtend tot de dood op intense en realistische slagvelden. For Honor maakt gebruik van Art of Battle, een innovatief vechtsysteem dat spelers volledige controle over hun krijgers geeft. Met unieke vaardigheden en gevechtsstijlen van elke Held, kunnen zij elke vijand die hun pad kruist op de knieën dwingen.



