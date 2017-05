Destiny 2 draait op alle platformen met 30fps

19 mei. 2017 12:26 12:26 ICXM kunnen we lezen dat de man bevestigt dat het spel zowel op de Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro zal draaien op 30 fps. Op de PS4 Pro zal de resolutie echter wel 4K zijn. Over de Xbox One Scorpio is nog niet gesproken. Bungie wil eerst de E3 persconferentie van Microsoft afwachten voordat hierover informatie wordt gegeven. Bungies aankomende shooter Destiny 2 zal altijd op 30 frames per seconde draaien, althans op de huidige consoles. Dat heeft projectleider van de game, David Shaw, in een interview gezegd. Via dekunnen we lezen dat de man bevestigt dat het spel zowel op de Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro zal draaien op 30 fps. Op de PS4 Pro zal de resolutie echter wel 4K zijn. Over de Xbox One Scorpio is nog niet gesproken. Bungie wil eerst de E3 persconferentie van Microsoft afwachten voordat hierover informatie wordt gegeven.