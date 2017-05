Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia nu beschikbaar voor Nintendo 3DS

19 mei. 2017 15:18 15:18

Wanneer het continent Valentia door een burgeroorlog wordt verscheurd, is de laatste hoop gevestigd op twee jeugdvrienden die elkaar al lang niet meer hebben gezien. Zij moeten bondgenoten verzamelen, zich herenigen, en de vrede herstellen in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo 3DS-systemen. Deze nieuwe versie van het eerder alleen in Japan verschenen Fire Emblem Gaiden brengt deze klassieke, strategische RPG voor het eerst naar Europa. Opnieuw gemaakt, geremasterd, en met meer content dan ooit.



Volgend op de release van het free-to-start Fire Emblem Heroes voor smart devices, laat Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia spelers het commando voeren over de twee aparte legers van Alm en Celica, die elk op hun eigen manier de vrede in het continent Valentia willen herstellen. De verhalende content van de game is aanzienlijk uitgebreid met nieuwe helden om te rekruteren, nieuwe vijanden om te verslaan, en een nieuwe speelbare proloog die de voorheen onbekende geschiedenis tussen Alm en Celica verkent. De dialogen tussen personages in het hoofdspel zijn nu volledig ingesproken in de Engelse taal, terwijl de tussenfilmpjes van de filmanimators van Studio Khara het verhaal wonderschoon tot leven wekken.



Voor de gevechten in de Fire Emblem-serie moeten spelers hun kleine leger gerekruteerde soldaten commanderen tijdens turn-based gevechten tegen steeds sterkere vijanden. Dit vereist zorgvuldige tactische planning, omdat personages na mislukte of gemiste aanvallen kwetsbaar zijn voor tegenaanvallen. Wanneer eenheden worden verslagen tijdens de traditionele Classic Mode, raken ze te ernstig gewond om nog terug te keren naar het slagveld. Wie zijn personages toch liever niet permanent ziet verdwijnen, kan kiezen voor de Casual Mode waarin gevallen bondgenoten na elk gevecht weer tot leven komen, voor een meer comfortabele manier om in het verhaal te vorderen. Nieuw in de serie is Mila’s Wiel dat strategen hun laatste paar zetten laat terugspoelen, een mooie kans om een andere strategische aanpak te proberen of een tactische blunder te herstellen.



Ook nieuw in de serie is de mogelijkheid om met Alm en Celica vrijelijk en in drie dimensies kerkers en grotten te verkennen. In deze omgevingen zijn vijanden gewoon zichtbaar, zodat spelers ze kunnen ontlopen, of juist de eerste klap kunnen uitdelen, om het daarop volgende gevecht met een voordeel te beginnen. Elke kerker bevat ook een Mila’s Statue waarbij personages kunnen promoveren of van klasse kunnen veranderen. Sommige grotten bevatten ook heilige bronnen die eigenschappen van helden blijvend kunnen verbeteren.



Spelers kunnen ook de amiibo-figuurtjes van Alm en Celica gebruiken die vanaf vandaag verkrijgbaar zijn. Elk personage ontgrendelt een exclusieve kerker. In zo’n kerker kunnen de helden voorwerpen verdienen en eindbazen verslaan om hun leger verder in level te laten stijgen. Tijdens gevechten kunnen spelers ook een deel van de gezondheid van Alm of Celica opofferen om met behulp van een amiibo een zogenaamde ‘Illusory Hero’ op te roepen. Dit is een tijdelijke, computergestuurde bondgenoot, en het werkt ook met de Fire Emblem-amiibo uit de Super Smash Bros.-verzameling, inclusief Marth, Lucina, Ike, Roy, en de binnenkort verschijnende Corrin-amiibo.