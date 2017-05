22 mei. 2017 00:08 00:08

Warhorse Studios werkt aan de middeleeuwse role playing game Kingdom Comde: Deliverance. Het spel zal voor de PlayStation 4 Pro in ieder geval een hogere resolutie ondersteunen en tevens een grafisch betere kwaliteit. De details daarvan werden echter nog niet onthuld, al zal dit waarschijnlijk 4K betekenen. Het spel had al in 2016 moeten verschijnen maar werd uitgesteld naar het najaar van dit jaar. Verwacht wordt dat op de E3 of GamesCom meer onthuld zal worden van het spel.