Ervaar nu de bloedstollende sensatie van Rally Cross in DiRT 4

23 mei. 2017 16:03 16:03

Vandaag brengen Codemasters en Koch Media de nieuwste DiRT 4 trailer naar buiten. In de trailer zijn de vetste rallycross content op verschillende circuits en klassen te zien.







DiRT 4 is de officiële game van de FIA World Rallycross kampioenschappen. In de trailer zijn racende Supercars te zien op Lohéac Bretagne, Montalegre, Lydden Hill, Hell en Holjes. Naast de Supercar klasse, kunnen spelers in DiRT 4 ook racen in RX2, Super 1600s, Group B classics en crosskarts. DiRT 4 is daarmee de ultieme rallycross ervaring.



Met de hulp van tweevoudig FIA World Rallycross kampioen, Petter Solberg, is er alles op alles gezet om de rallycross besturing van DiRT 4 zo echt mogelijk te maken.



Rallycross draait om bloedstollende multicar circuit races op asfalt en off-road dirt banen. De korte races duren vier tot 6 laps en elke auto moet minimaal één ‘Joker Lap’ racen. Deze speciale Joker Lap is langer dan de standaard lap en draait om tactisch wheel-to wheel racen. Bestuurders nemen het in vier kwalificatierondes tegen elkaar op voordat ze tegen de top op mogen racen in de halve finale en de finale. De supercar klasse in de FIA World Rallycross kampioenschappen is beestachtig snel, binnen twee seconde trekken de auto’s op van nul naar bijna 100 km/h. Daarmee zijn ze nog sneller dan de auto’s uit de Formule1.



DiRT 4, beschikbaar vanaf 9 juni voor de PlayStation® 4 computerentertainmentsysteem, Xbox One en Windows PC, daagt je uit om Fearless te zijn wanneer jij het stuur overneemt van 's werelds meest iconische en krachtige off-road voertuigen. Dankzij twee verschillende besturingsmodi, Gamer en Simulation, biedt DiRT 4 zowel diepgang als toegankelijkheid voor oude en nieuwe spelers van de franchise. Met het innovatieve Your Stage-systeem stelt de game je in staat om met een druk op de knop een nagenoeg oneindig aantal unieke rallybanen te maken. Your Stage biedt rally-spelers de gelegenheid om langere, meer technische banen te maken, terwijl nieuwkomers eenvoudigere, kortere banen kunnen maken om hun vaardigheden bij te schaven.



Key Features:

• RUIM 50 VAN DE MEEST ADEMBENEMENDE OFF-ROAD WAGENS OOIT GEBOUWD – Inclusief de Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STi NR4 en Audi Quattro S1 E2

• 5 WAANZINNIGE RALLYLOCATIES MET MILJOENEN ROUTES – Australië, Spanje, Michigan, Zweden & Wales

• DE OFFICIËLE GAME VAN DE FIA WORLD RALLYCROSS – Race op Montelegre, Lohéac, Hell, Holjes & Lydden Hill in diverse series

• LANDRUSH – Short-course dirt track-racing in Pro Buggies, Pro 2 Trucks, Pro 4 Trucks en Crosskart-voertuigen in Californië, Nevada en Mexico

• JOYRIDE – Laptime-uitdagingen, smash-uitdagingen, free-play area en stuur uitdagingen naar vrienden

• DiRT ACADEMY – Vertrek naar de Dirtfish Rally School in Washington, USA, en leer de vaardigheden en technieken om de allerbeste te worden!

• CAREER MODE – Creëer je coureur, neem deel aan diverse disciplines, vind sponsors en bouw aan je team met heldere doelen en beloningen

• COMPETITIVE GAMING – Neem deel aan dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse uitdagingen tegen andere spelers van over de hele wereld

• DE NEXT GENERATION VAN RACENET – Live ladder, divisies en toernooien, cross-platform klassementen, verbeterd CREST telemetriesysteem

• TUNING – Pas je wagen aan op basis van voertuig, track, weersomstandigheden en je racestijl

• SCHADE & REPARATIES – Je ziet je wagen echt schade oplopen dankzij het verbeterde en realistische schademodel. Je kunt schade tussen races laten herstellen door monteurs aan het werk te zetten in de Service Area van je team, maar die krijgen slechts beperkt de tijd!