Het begin van een groot avontuur - Utawarerumono: Mask of Deception is nu beschikbaar

24 mei. 2017 07:02 07:02

Zet je schrap om naar een wereld te gaan vol fantasierijke beesten, krachtige magie, politieke intriges en onwaarschijnlijke helden want de visuale roman/SRGP Utawarerumono: Mask of Deception is nu beschikbaar voor PS4.



Oorspronkelijk bekend als Utawarerumono: Itsuwari no Kamen in Japan, is Mask of Deception een groots verhaal bedoeld om de harten en geesten van spelers te betoveren tijdens hun zoektocht naar een ongelooflijk avontuur. Het spel begint boven op een besneeuwde berg waar de hoofdpersoon wakker wordt, midden in de wildernis, omringd door dodelijk wezens, met niets anders dan een ziekenhuistoga en barstende hoofdpijn. Uiteindelijk wordt hij gered door een meisje genaamd Kuon, dat met schattige oren en een beestachtige staart pronkt. Wanneer ze erachter komt dat de ongelukkige man zich niets meer herinnert van welke gebeurtenis dan ook besluit Kuon om voor hem te zorgen. Ze noemt hem Haku. Wanneer hun reis hen meeneemt over land, zal Haku (met tegenzin) kleurrijke personages (ja, dat betekent meer dierlijke mensen) tegenkomen, diepe relaties opbouwen, tegen meedogenloze vijanden strijden en worden ingezogen in de politieke intrige van de machtige natie van Yamato.



• Een onvergetelijk verhaal – Mask of Deception biedt een visuele en verhaalrijke ervaring (40-50+ uur lang) waarin spelers de toekomst kunnen vormen van een volledig gerealiseerde wereld vol met fantastische mythes en geschiedenis. Mask of Deception vertelt het verhaal voor een spannende conclusie in Mask of Truth. Later dit jaar onthullen we meer informatie over Mask of Truth.

• Een actief SRPG-gevechtssysteem – Spelers moeten Haku en zijn vrienden verdedigen door deel te nemen aan intense SRPG-gevechten tegen verschillende vijanden die de wereld bevolken. Het gevechtssysteem is een spannende mix van turn-based tactieken en “Attack Chain”-mechanieken. Spelers kunnen actief blijven tijdens de strijd middels het succesvol voltooien van de timing-based charging rings om doorslaggevende aanvallen of cruciale ontwijkingen/blokkeringen uit te voeren.

• Volledig uitgewerkte strijd – Unieke strijdkenmerken zoals de rewind-functie, elementaire zwaktes, unieke karaktervaardigheden en meer, voegen een extra laag diepte toe aan de gevechten. Het hebben van tactisch inzicht is nodig om zegevierend uit de strijd te komen!

• Adembenemende art – Met een verbluffende art-stijl en prachtig gerenderde cut scènes, is het spel een lust voor het oog voor de Japanse visuele roman- en anime-liefhebbers!

• Schitterende nummers en een aangrijpende soundtrack – De opzwepende muziek, opgenomen en remastered in de legendarische Abbey Road Studios en EastWest Studios, is de perfecte begeleider van een geweldig avontuur.



Utawarerumono: Mask of Deception is nu beschikbaar voor PS4 voor €49.99, zowel fysiek als digitaal. De originele games zijn ontwikkeld en uitgegeven door AQUAPLUS en zullen hun originele Japanse audio bevatten. Het vervolg van Mask of Deception, Mask of Truth, is vanaf 5 september beschikbaar.