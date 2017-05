Spencer: Alle console games zullen er op de Scorpio het beste uitzien

24 mei. 2017 16:19 16:19



@XtremeGaming22 I'm very confident, from what we are seeing and hearing, Scorpio will be the very best console version of games this year.. — Phil Spencer (@XboxP3) 23 mei 2017

Microsoft's Phil Spencer heeft zich via Twitter uitgelaten over de prestaties van de Xbox One Scorpio. Volgens de man zullen de beste prestaties zonder twijfel behaald worden op de nieuwe console van Microsoft. De krachtigere versie van de Xbox One wordt later dit jaar verwacht. Op de vraag of onder andere COD en Destiny 2 er beter uit zullen zien op de Scorpio laat de man weten: "Ik weet zeker dat alles op de Scorpio er het beste uit zal zien wat betreft console versies van games."