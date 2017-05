29 mei. 2017 06:45 06:45

De mogelijkheid om ongelimiteerd te sprinten zonder daarvoor een speciale perk te moeten hebben zal niet terug gaan keren in Call of Duty: WW2. Dat heeft co-founder van Sledgehammer, Michael Codrey gezegd via Twitter. Of dit zowel in de singleplayer als in de multiplayer het geval zal zijn is niet bekend gemaakt. Ook is niet duidelijk of er wel een perk zal zijn waarmee je wel ongelimiteerd kunt springen, al zou je dat dan wel een slot kosten.