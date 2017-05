Gold PS4 Slim zou al begin juni uit moeten komen

Nadat Reddit gebruiker marmaro8 bekend maakte dat er een 1 terabyte Gold PlayStation 4 in de maak is, heeft nu een user onthuld dat Sony de gouden PS4 al op 9 juni aanstaande zal gaan lanceren. Sony zou net voor de E3 de unit uit willen brengen, waarmee het een slag kan slaan voor de onthullingen van de E3 worden gedaan. Op dit moment kun je nog enkel een goud gekleurde controller aanschaffen bij GameStop en EB Games Canada. Sony heeft de Gold PS4 Slim zelf nog niet officieel aangekondigd.

Belangrijk : Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een gerucht dat nog niet officieel bevestigd is. Evilgamerz probeert zo nauwkeurig mogelijk om te gaan met geruchten en plaatst dan ook niet de alledaagse berichten die naar buiten komen via willekeurige bronnen. Pas als diverse (betrouwbare) bronnen met dezelfde melding komen zullen ook wij hiervan melding maken. Geruchten dienen echter niet direct als 100% correct opgevat te worden, maar kunnen weldegelijk kloppen. Houdt hiermee rekening als je commentaar geeft op het bericht.



