Operatie Cobra maakt deel uit van Call of Duty: WWII

- Gerelateerde berichten - [24-04-2017] Nieuwe Call of Duty krijgt Tweede Wereldoorlog-thema [28-03-2017] Call of Duty zou terugkeren naar Tweede Wereldoorlog [20-03-2017] Call of Duty World League Dallas Open aangekondigd [03-03-2017] Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage DLC nu ook verkrijgbaar op Xbox One en PC [24-01-2017] Call of Duty World League houdt CWL open event in Texas [10-01-2017] Call of Duty World League (CWL) kondigt diverse Europese events aan voor seizoen 2017 [04-11-2016] Eerste reviews Call of Duty: Infinite Warfare [01-11-2016] Wapenbalans in COD: Infinite Warfare verbeterd [27-10-2016] Live action trailer van Call of Duty: Infinite Warfare [27-10-2016] COD: Infinite Warfare specs vereisen minimaaal 70 gig install space [14-10-2016] Nieuwe trailer Call of Duty toont crafting-systeem [11-10-2016] OfficiŽle Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer beta trailer [05-09-2016] Call of Duty Modern Warfare Remastered multiplayer trailer [02-09-2016] Call of Duty beta begint 14 oktober [26-08-2016] Snoop Dogg en Wiz Khalifa bij Call of Duty event [22-07-2016] Call of Duty: Terminal bonus map de gloednieuwe Infinite Warfare gameplay [29-06-2016] Call of Duty: Black Ops III Ė Descent DLC Pack: Gorod Krovi Trailer [13-06-2016] Call of Duty verschijnt 4 november met Harington als vijand [09-05-2016] OpTic Gaming wint Call of Duty World League, ESWC 2016 Event [05-04-2016] Call of Duty World League update [22-03-2016] Call of Duty: Black Ops III - NUK3TOWN map beschikbaar [13-02-2016] Call of Duty voor dit jaar bevestigd [23-12-2015] Finale teams voor de Call of Duty World League Pro Division bekend [08-04-2015] Nieuwe Call of Duty lijkt op Black Ops 3 [27-03-2015] Beste Call of Duty teams komen samen in Los Angeles voor de Call of Duty Championship, Presented by Xbox [11-02-2015] Tickets voor Call of Duty Championship vanaf 17 februari te koop [06-02-2015] Nieuwe Call of Duty komt van Treyarch [09-01-2015] Derde editie Call of Duty Championship vindt van 27-29 maart plaats [20-11-2014] EDGE beoordeelt LBP3 en Call of Duty [15-07-2014] Voormalig Call of Duty-devs starten nieuwe studio [23-04-2014] Eerste beeld van nieuwe Call of Duty [11-03-2014] Beste Call of Duty spelers strijden om hoofdprijs en wereldtitel [03-03-2014] Weerseffecten in nieuwe Call of Duty game? [27-02-2014] Beste Call of Duty spelers komen samen voor COD: Ghosts kampioenschap [11-02-2014] Nieuwe Call of Duty zal next-gen ontwikkeling zijn [07-02-2014] Ook Sledgehammer gaat Call of Duty games maken [06-01-2014] Call of Duty toernooi voor Save the Children [14-08-2013] Wereldwijd meer dan 2,85 miljoen jaar Call of Duty gespeeld [08-02-2013] Ook dit jaar weer een Call of Duty game [03-02-2013] Activision en Xbox kondigen globale eSports wedstrijd aan met Call of Duty Championship [17-12-2012] Geen Call of Duty film in de planning [08-11-2012] Winkels openen maandagnacht massaal voor COD-game [09-08-2012] Jongen speelt 4 dagen achter elkaar Call of Duty [05-07-2012] DLC-uitverkoop voor Call of Duty-fans [23-04-2012] Nieuwe Call of Duty wordt op 1 mei onthuld [22-02-2012] Activision kondigt nieuwe Call of Duty DLC: Overwatch voor Elite aan [20-02-2012] Call of Duty voor de Vita verschijnt in de herfst [10-02-2012] Nieuwe Call of Duty neemt innovatie met zich mee [10-02-2012] Diablo III in Q2, nieuwe Call of Duty gepland

