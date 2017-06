Cristiano Ronaldo wereldwijde coverster voor EA Sports FIFA 18

6 jun. 2017 06:44 06:44

Vandaag heeft Electronic Arts Inc. aangekondigd dat Cristiano Ronaldo van Real Madrid C.F. de wereldwijde coverster zal zijn voor EA SPORTS™ FIFA 18, dat wereldwijd op 29 september 2017 uitkomt op PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 en Xbox 360.



Bekijk Ronaldo in de onthullingstrailer voor FIFA 18:







Om FIFA 18 zo innovatief mogelijk te maken zijn Cristiano Ronaldo's gegevens onlangs opgenomen tijdens een trainingssessie in een mobiele EA Capture-studio in Madrid. Ronaldo's versnelling, manier van lopen, vaardigheden en traptechniek werden allemaal opgeslagen om ervoor te zorgen dat zijn uiterlijk en gedrag in FIFA 18 zo realistisch mogelijk zal zijn. Zijn gegevens zijn ook gebruikt voor belangrijke gameplay-elementen, zoals de beweeglijkheid, het reactievermogen en de explosiviteit van de speler. Fans kunnen ontdekken hoe Ronaldo FIFA 18 heeft beïnvloed door op zaterdag 10 juni om 17.00 CEST naar EA Play op EA.com te kijken.



“De beste speler ter wereld is de drijvende kracht geweest achter het feit dat we op het veld de grootste stap voorwaarts hebben kunnen maken in de geschiedenis van de game,” zei Aaron McHardy, Senior Producer voor EA SPORTS FIFA. “We zijn heel erg blij dat we met Cristiano hebben kunnen samenwerken. Door met hem te werken hebben we veel geleerd over zijn unieke speelstijl en wat hem nu zo bijzonder maakt. Zijn passie, energie en wereldwijde fanbase maken hem de perfecte ambassadeur voor FIFA 18.

“Het doet me enorm veel plezier om op de cover van FIFA 18 te verschijnen”, zei Ronaldo. “Dit is een geweldig gevoel, en ik ben dankbaar dat ik hiervoor ben gekozen.”



Ronaldo is een aanvaller van Real Madrid C.F. en het Portugese nationale elftal en wordt regelmatig ingeschat als beste speler ter wereld. Hij staat alom bekend als één van de beste spelers ooit. Ronaldo werd in 2016 verkozen tot speler van het jaar door de FIFA en scoorde onlangs zijn 100e doelpunt in het Europees voetbal en is daarmee de eerste speler die dat ooit lukte. Met 138 interlands heeft hij meer interlands voor Portugal gespeeld dan welke speler ook. Daarnaast is hij ook nog eens de Portugese topscorer aller tijden. Ook heeft hij onder andere de felbegeerde Ballon d'OR en de Gouden Schoen gewonnen om maar een aantal van de door hem gewonnen persoonlijke onderscheidingen te noemen.



Wie de Ronaldo Edition van FIFA 18 pre-ordert op PlayStation 4, Xbox One of PC ontvangt tot €60,- extra content, inclusief 20 Jumbo Premium Goud-pakketten (1 per week, 20 weken lang) acht Special Edition FIFA-Ultimate TeamTM-kits ontworpen door artiesten van de FIFA 18-soundtrack en een Cristiano Ronaldo-leenspeler voor vijf FUT-wedstrijden.