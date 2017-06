Sony: PS4 verkoopt 2 tot 3x beter dan Xbox One

Volgens Sony verkoopt de PlayStation 4 een stuk beter dan de Xbox One, zowel in Noord-Amerika als in Europa. Via dekunnen we lezen dat Jim Ryan van Sony zegt dat de PS4 in Amerika 2 keer zo goed verkoopt dan de Xbox One. In Europa zou de console zo'n 3x beter verkopen dan diens concurrentie. In een schatting van EA voor het einde van 2016 zou Sony op 53 miljoen verkochte units staan tegenover 26 miljoen van Microsoft. Volgens de laatste info van Sony zou de PS4 inmiddels op zo'n 60 miljoen verkochte units staan.Ryan reageert ook nog op backwards compatibiliteit van consoles. "Ik kan zeggen dat dit een feature is die vaak gevraagd is, maar eigenlijk amper gebruikt wordt. Ik was op een Gran Turismo event waar PS1, PS2 en PS3 games werden gespeeld, en de PS1 en PS2 games zagen er echt ouderwets uit. Waarom zou je zoiets nog spelen?"



- Gerelateerde berichten - [23-05-2017] Sony praat over Scorpio en Switch, maar vertrouwt op huidige positionering [12-05-2017] Dev: Vroegere release PS4 Pro enorm voordeel voor Sony [01-05-2017] Sony stopt met PS3 HDD-upgrade in Japan [28-04-2017] Sony: PS4 Pro en PS VR verkopen goed [26-04-2017] Sony lijkt winst van 1998 te gaan evenaren [18-04-2017] Sony brengt servers voor diverse games down [27-03-2017] Sony zou werken aan nog compactere PS4 Slim [17-03-2017] Sony gaat stoppen met PS3-productie in Japan [07-03-2017] Sony komt met line-up voor de PAX East [03-03-2017] Sony lijkt PS4-prijsverlaging te lanceren om Switch-launch dwars te zitten [16-02-2017] Sony stopt met aanbieden PS Now op oudere platformen [30-01-2017] Sony gaat PS4-rest mode in combinatie met enkele games fixen [11-01-2017] Sony: We hebben diverse onaangekondigde games in ontwikkeling [05-01-2017] Sony: PS4 en PS VR doen het uitstekend [29-12-2016] Sony: 2017 moet het jaar worden van de PS4-games [24-12-2016] Sony vat hoogtepunten van PlayStation 4 samen [07-12-2016] Sony: PS4 Pro verkoopt goed, cijfers over VR nog niet bekend gemaakt [10-11-2016] Sony komt met video over instellen HDR en 4K op PS4 Pro [03-11-2016] Sony noemt startlijst met games voor PS4 Pro [14-10-2016] Sony: Productie verhoogd om te voldoen aan PS VR-vraag [12-10-2016] Sony: PS Move ingeplugd houden heeft geen impact op performance [04-10-2016] Sony kijkt naar mogelijkheid aanbieden PS VR games voor PS Plus [16-09-2016] Sony toont beelden van 4K en HDR PS4-demo's [15-09-2016] Sony bevestigt ontslagenen bij London studio [02-09-2016] Flinke lijst met games van Sony aanwezig op TGS [26-08-2016] PSN 2-step verificatie is gelanceerd door Sony [23-08-2016] Sony verhoogt prijs van PS Plus in Noord-Amerika [15-08-2016] Sony komt met meer details omtrent PS4 firmware 4.00 [11-08-2016] GamesCom line-up van Sony bekend [08-08-2016] Sony reageert op uitgelekte No Man's Sky discs, stats worden gereset [04-08-2016] Sony breidt PlayStation Now library uit in Europa [29-07-2016] Sony: Alle PS VR games draaien op standaard PS4 [20-07-2016] Nintendo meer waard dan Sony dankzij Pokemon Go [18-07-2016] Sony wil PS VR performance en prijs in de toekomst verbeteren [11-07-2016] Sony: PlayStation Neo blijft een PS4 [07-07-2016] Sony toch aanwezig op GamesCom [06-07-2016] Sony grote afwezige op de GamesCom [05-07-2016] Xbox co-creator: Sony moet netwerk open zetten voor cross-play [01-07-2016] Sony: PS VR kan lifecycle van console verlengen [29-06-2016] Sony wil PS4-markt niet bij PC-markt betrekken [29-06-2016] Sony stopt met Ustream in augustus [21-06-2016] Sony weet nog niet of ze naar de GamesCom komen [17-06-2016] Sony wenst Microsoft succes met Xbox One S maar gaat eigen richting uit [16-06-2016] Xbox-baas vindt niet dat Sony het beter doet qua exclusives [16-06-2016] Sony: PS4 E3-demo's draaiden op reguliere PS4 [10-06-2016] Sony bevestigt PS4 upgrade console [25-05-2016] Sony: PS4 stuwt de winst verder omhoog [19-05-2016] De nodige kortingen op PSN met acties van Sony [03-05-2016] Sony pakt stilletjes trigger-issues DualShock 4 aan The Elder Scrolls Online: Morrowind nu wereldwijd verkrijgbaar

Microsoft teast naar Xbox Scorpio op de E3

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 23-05-2017 -

12-05-2017 -

01-05-2017 -

23-05-2017 - Sony praat over Scorpio en Switch, maar vertrouwt op huidige positionering 12-05-2017 - Dev: Vroegere release PS4 Pro enorm voordeel voor Sony 01-05-2017 - Sony stopt met PS3 HDD-upgrade in Japan

Gedefinieerde keywords: Sony