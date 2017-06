Death Stranding zal niet op de E3 aanwezig zijn van 13 juni tot 15 juni. Dat heeft het ontwikkelteam van Kojima Productions laten weten. Het team zegt zich volledig te willen focussen op de ontwikkeling van de game. Hideo Kojima vertelde dit op Twitter namens zijn team. Death Stranding is in de maak voor de PlayStation 4 en is afkomstig van de studio die deels verantwoordelijk is geweest voor de Metal Gear Solid-franchise. Of het spel wel op de GamesCom aanwezig zal zijn is onbekend.



Gameplay beelden van open-wereld RPG Elex

