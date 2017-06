8 jun. 2017 06:47 06:47

THQ Nordic heeft een splinternieuwe gameplay trailer uitgebracht van Elex, een aankomende open-wereld role playing game van Piranha Bytes welke zich afspeelt in een fantasiewereld. In de video zien we enkele gameplay van het spel voorbij komen. Elex staat gepland voor de PC, Xbox One en PlayStation 4 en moet op 17 oktober verschijnen.