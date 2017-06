Activision line-up voor de E3 2017

9 jun. 2017 07:28 07:28

Activision is dit jaar aanwezig op de Electronic Entertainment Expo (E3) met het wereldwijde debuut van nieuwe titels voor toonaangevende franchises uit de industrie. Vanaf 13 juni 2017 krijgen bezoekers niet alleen de kans om in het LA Convention Center voor het eerst de multiplayer van Call of Duty: WWII te spelen, ook kunnen ze kennis maken met de nieuwe verhaallijn en activiteiten uit Destiny 2. Daarnaast kunnen nieuwe en oude fans kennismaken met de nieuwste versie van de geliefde Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.



ďDe interactieve entertainmentindustrie krijgt een steeds prominentere plek in onze populaire culturen. Mensen kijken niet alleen meer naar releases op televisie of bijvoorbeeld in bioscopen, maar steeds vaker naar wat er te gebeuren staat op E3,Ē vertelt Eric Hirshberg, CEO van Activision. ďWij zijn natuurlijk trots om twee van de meest geanticipeerde games van dit jaar, Call of Duty: WWII en Destiny 2, aan het publiek te kunnen onthullen. Beide games zijn dan ook te spelen zijn op E3. We hebben hart en ziel gegeven om deze games tot een succes te maken en kunnen niet wachten om het resultaat met de fans te delen!Ē



Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII markeert de terugkeer naar de bekende snelle actie van Call of Duty. Tijdens E3 2017 vieren we de wereldwijde bekendmaking van de nieuwste multiplayer. Call of Duty: WWII is ontwikkeld door Sledgehammer Games en speelt zich af op bekende Europese locaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. De game is inclusief nieuwe multiplayer modes, features en gameplay innovaties.

Spelers kunnen deelnemen aan de strijd door ťťn van de vijf Tweede Wereldoorlog Divisions te kiezen, een geheel nieuwe manier om je voor te bereiden op je multiplayer carriŤre. Bij de Airborne Division ben je de eerste linie tijdens het gevecht, waar alles draait om snelheid en geruisloos te werk gaan. Kies je voor de Mountain Division dan moet je focus als scherpschutter precies en dodelijk zijn. Bij de Infantry Division ben je onderdeel van de voorhoede en bij de Armored Division ga je op pad met het grote geschut. Ten slotte kun je kiezen voor de Expeditionary Force, die tactische granaten in de strijd gooien. Naast de multiplayer hands-on op E3 krijgen spelers ook de mogelijkheid om de War Mode te spelen, die is ontwikkeld in samenwerking met Raven Software. Hierbij draait het om op verhaal-gebaseerde team gevechten tussen Allied en Axis soldaten, waarbij je je strategische skills kunt ontwikkelen.

Een nieuw onderdeel van de Call of Duty: WWII multiplayer is Headquarters, het vernieuwde ecosysteem van de Call of Duty Multiplayer. Dit geeft de community nieuwe manieren om met elkaar in contact te komen en samen- of tegen elkaar te spelen.

Pre-orders bij deelnemende verkooppunten geven toegang tot de Call of Duty: WWII Private BŤta, die later dit jaar beschikbaar zal zijn voor PlayStation4. Tijdens E3 hebben spelers voor het eerst de kans om de nieuwe multiplayer te ervaren bij Activision stand #1001 in de South Hall of bij PlayStation stand #4322 in de West Hall.



Destiny

Na de wereldwijde gameplay premiŤre van Destiny 2 afgelopen mei, presenteren Activision en Bungie Destiny 2 met hands-on mogelijkheden de bezoekers. Spelers kunnen hier de zowel nieuwe story campaign spelen en de gameplay ervaren van de competitieve en coŲperatieve multiplayer mode. Ook is de nieuwste Guardian subclass ĎArcstrider Hunterí speelbaar, die de Ďsuperí ability heeft medewerkers van het Arc op te roepen voor vurige battles. Bezoekers worden uitgenodigd om Destiny 2 op PS4 Pro te spelen op Activision stand #1001 in de South Hall, PlayStation stand #4322 in de West Hall of op PC op NVIDIA stand #5230 in de West Hall.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash is terug, daarom rolt Activision de oranje loper uit op E3! Het meest geliefde buideldier van de gamewereld maakt zijn terugkeer op E3, waar spelers zich kunnen buigen over de nieuwe HD levels van de geremasterde Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Tijdens de show worden de nieuwste innovaties van de franchise bekendgemaakt en kunnen spelers voor het eerst de gameplay ervaren bij de N. Sane Crash Experience in de South Hall lobby. Daarnaast kunnen er leuke fotoís worden gemaakt en zijn er leuke prijzen.