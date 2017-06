Technische data van Xbox One X op een rij gezet

12 jun. 2017 07:21 07:21

Nu de Xbox One X officieel aangekondigd is, zijn ook de technische details bekend van de nieuwe console. Zo weten we wat voor processor, geheugen en resoluties mogelijk zijn met de console.



Technische data

- 6 Teraflop GPU geklokt op 1.172 Ghz

- 12GB GDDR5 geheugen

- 326GB/s aan geheugenbandbreedte

- Vloeistofgekoelde Vapor-Chamber

- Geoptimaliseerde Power-Management

- Ultra HD Blu-ray Laufwerk



True 4K

- 8+ Millionen Pixel

- HDR

- Premium Dolby Atmos Sound

- Wide Color Gamut



Supersampling

- Spellen worden in 4K gerenderd (indien de TV dit ondersteunt)

- Verbeterde 1080p-weergave