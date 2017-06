CARS 3: Vol gas voor de winst vanaf 12 juli verkrijgbaar Evilgamerz Tip een vriend - Views: 29 - Categorie: Multiplatform - Permalink Views: 29 -Categorie: Reageer 13 jun. 2017 15:39 15:39 Geef vol gas! Warner Bros. Interactive Entertainment en Disney Consumer Products and Interactive Emedia kondigen aan dat Cars 3: Vol gas voor de winst vanaf 12 juli in Nederland verkrijgbaar is voor de PlayStation 4 en PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch en Wii U. Cars 3: Vol gas voor de winst is ontwikkeld door Avalanche Software. De racegame is gebaseerd op de film Cars 3 van Disney•Pixar en biedt een geheel nieuwe interactieve ervaring die alleen of samen met vrienden en familie beleefd kan worden. Spelers kunnen racen als Bliksem McQueen, Cruz Ramirez, Jackson Storm en andere populaire personages terwijl ze de trucs, vaardigheden en strijdtechnieken leren om de ultieme kampioen te worden.



Cars 3: Vol gas voor de winst zet het verhaal van Cars 3 na de laatste grote race voort en biedt een gloednieuwe razendsnelle competitie met bekende en nieuwe gezichten. Spelers kruipen achter het stuur en beleven samen met Bliksem McQueen en Cruz Ramirez actierijke avonturen, terwijl ze zich voorbereiden op de race tegen rivaal Jackson Storm. Het spel bevat meer dan 20 aanpasbare personages, waaronder populaire helden uit de Cars-franchise en een nieuwe generatie racers en meer dan 20 unieke circuits verspreid over 13 iconische raceomgevingen uit de film. In Cars 3: Vol gas voor de winst kunnen spelers hun raceavontuur zelf aanpassen en allerlei nieuwe ervaringen ontdekken.



"Met Cars 3: Vol gas voor de winst hebben we een game ontwikkeld die verdergaat dan de actie uit de film, met uitdagende race-ervaringen voor spelers van alle leeftijden en niveaus," aldus John Blackburn, vicepresident en hoofd studio van Avalanche Software. "We realiseren ons dat fans dol zijn op de Cars-franchise en de bijbehorende personages en we zijn er trots op dat we de game beschikbaar kunnen stellen op alle huidige en eerdere gameconsoles, zodat spelers er met de hele familie samen van kunnen genieten."



Cars 3: Vol gas voor de winst is een game die spelers stimuleert om hun rijvaardigheden te verbeteren voor de ultieme race-ervaring. Er zijn zes zinderende modi voor de spelers, waarmee ze kunnen trainen en hun vaardigheden kunnen verbeteren. De gameplay stimuleert spelers om te leren en ervaring op te doen, en levert bij elke verbetering beloningen op. In de racemodus gaan spelers zelf het circuit op en dagen ze Bliksem McQueen en de rest uit. In Battle Race kunnen spelers power-ups verzamelen en gebruiken terwijl ze hun wagens op de proef stellen tegen die van vrienden en familie om zelf de ultieme kampioen te worden. In Afvalrace verzamelen en gebruiken spelers allerlei power-ups om zoveel mogelijk crash-karts uit te schakelen. Als de tijd om is, wint de speler met de meeste punten. In Snelste-Ronde-Race racen spelers om hun persoonlijke record te verbreken terwijl ze proberen om een nieuw baanrecord te vestigen. Voor nog meer spelplezier en creativiteit is er de Speelplaats, waar spelers kunnen racen, stunts uitvoeren, uitdagingen kunnen voltooien of gewoon op hun gemak kunnen rondrijden. In Stunt-showcase racen spelers van hellingen af om in de lucht te springen en zoveel mogelijk stunts uit te voeren voordat de tijd om is. Ze krijgen punten voor elke geslaagde stunt en veilige landing. Cars 3: Vol gas voor de winst biedt een spannende ervaring boordevol actie, waarin training en vaardigheid spelers een voorsprong kunnen bieden in een race die iedereen kan winnen.



Spelers kunnen Cars 3: Vol gas voor de winst samen met vrienden of alleen spelen om de diverse racestijlen en -modi nog beter onder de knie te krijgen. Het spel bevat de mogelijkheid om samen te spelen op een lokaal gesplitst scherm. Spelers kunnen het tegen elkaar opnemen of een team vormen en samen thuis spelen, waardoor vrienden en familie gemakkelijk op elk moment aan de race kunnen deelnemen voor gezamenlijk vermaak.



