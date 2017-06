Lanceringsdatum Destiny 2 is 6 september 2017

13 jun. 2017 17:20 17:20

Bungie en Activision hebben een vervroegde lanceringsdatum aangekondigd voor Destiny 2 op PlayStation 4 en Xbox One (abonnement op respectievelijk PlayStation Plus of Xbox Live Gold vereist voor belangrijke functies en toegang tot de beta), namelijk 6 september 2017. De pc-versie wordt gelanceerd op 24 oktober 2017 en is nu beschikbaar als pre-order via Battle.net, de online-gamingdienst van Blizzard Entertainment. Tijdens de E3-persconferentie van Sony debuteerde de nieuwste, filmische trailer getiteld “Our Darkest Hour” met de mysterieuze schurk Dominus Ghaul. Spelers die Destiny 2 voor PlayStation 4 vooraf hebben besteld krijgen vroegtijdige toegang tot de bèta van de game vanaf 18 juli om 19 uur, Xbox One-spelers die de game vooraf hebben besteld krijgen toegang tot de bèta vanaf 19 juli om 19 uur. Volgend op de vroegtijdige toegangsperiode voor spelers die de game pre-orderden, wordt de bèta geopend voor alle PlayStation4- en Xbox One-spelers op 21 juli om 19 uur. De bèta eindigt op 23 juli om 18 uur. De kick-off van de pc-bèta is gepland voor eind augustus, hierover volgt binnenkort meer nieuws.

Tijdens de E3 zullen Bungie en Activision in het Los Angeles Convention Center bezoekers de kans geven om hands-on te gaan met zowel de verhalende campaign als de competitieve en coöperatieve multiplayer. Daarbij kunnen ze ook spelen met een gloednieuwe subklasse, de Arcstrider Hunter, met de “super”-kracht om een Arc-empowered staf te summonnen voor close-quarters-gevechten.



“Samen met onze partners bij Bungie vinden we het geweldig om spelers al eerder te verwelkomen in Destiny 2. De game oogt en speelt geweldig, en we doen ons best om console-spelers over de hele wereld al op dag één van de best mogelijke ervaring te laten genieten,” zegt Eric Hirshberg, CEO van Activision. “Ondertussen optimaliseert Bungie de pc-versie van Destiny 2 om alle voordelen van dit platform te benutten, bijvoorbeeld met specifieke functies als 21:9 monitor-ondersteuning. Deze versie komt beschikbaar op 24 oktober.”

Pete Parsons, CEO van Bungie: “Voor ons allemaal in de studio is het geweldig om te zien hoe het Destiny-universum wordt uitgebreid in dit vervolg. Maar het spannendste is toch wel om te zien welke verhalen onze geweldige community zal vertellen wanneer de game eenmaal in hun handen is.” Hij vervolgt: “Toen we in mei de gameplay van Destiny 2 onthulden waren de reacties al overweldigend. Tijdens de E3 bieden we bezoekers verschillende hands-on ervaringen die zowel solospelers als multiplayer-gamers zullen aanspreken, inclusief een nieuwe subklasse.”

Vandaag werd onthuld welke tijdelijk exclusieve extra’s* PlayStation-spelers krijgen bij de lancering van Destiny 2, waaronder een competitieve multiplayer-map, een coöperatieve Strike voor drie spelers, een blauwwit gekleurd schip, gespecialiseerde uitrustingsets en een exclusief exotisch wapen YOUTUBE LINK.

Destiny 2 is het vervolg op het wereldwijd geroemde Destiny, een first-person action game die de speler meeneemt op een epische reis om de vernietiging van de mensheid te voorkomen. In het verhaal van Destiny 2 is de laatste veilige stad op aarde gevallen, in puin gelegd en bezet door de sterke nieuwe vijand Dominus Ghaul en zijn elitaire leger, het Red Legion. Elke speler creëert zijn eigen personage genaamd een “Guardian”, een uitverkoren beschermer van de aarde. Als Guardians moeten spelers in Destiny 2 nieuwe vaardigheden en wapens benutten om de strijdkrachten van de stad te herenigen, samen de vijand te bestrijden en hun thuis terug te veroveren. De game biedt alle spelers een nieuw begin, waar geen kennis van de voorganger voor nodig is.