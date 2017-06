Al het nieuws van Nintendo omtrent E3 op een rij

14 jun. 2017 08:02 08:02

Nintendo heeft nieuwe mijlpalen gepresenteerd voor de Nintendo Switch, die in maart is uitgebracht. Deze zomer brengt Nintendo opnieuw leuke, sociale, competitieve games uit die je altijd, overal en met iedereen kunt spelen, waaronder Splatoon 2, ARMS en Pokkén Tournament DX, de eerste Pokémon-game voor de Nintendo Switch. Deze week worden er toernooien voor die drie games gehouden op de E3, ’s werelds grootste vakbeurs voor videogames, die tot 15 juni in Los Angeles wordt gehouden. De toernooien zijn live te volgen op http://e3.nintendo-europe.com en op de Twitch-kanalen van Nintendo.



Later dit jaar kunnen Nintendo Switch-bezitters grandioze nieuwe rijken verkennen in Super Mario Odyssey, de eerste 3D-sandboxgame met Mario in meer dan vijftien jaar. Wie deze week de stand van Nintendo op de E3 bezoekt, kan de game voor het eerst uitproberen.



In de Nintendo Spotlight: E3 2017-video van vandaag stonden nieuwe Nintendo Switch-games uit de Yoshi-, Kirby- en Xenoblade Chronicles-serie centraal. Ook kregen kijkers nieuwe beelden te zien van belangrijke games zoals Super Mario Odyssey. In de video is ook aangekondigd dat er wordt gewerkt aan Metroid Prime 4 en aan een nieuwe Pokémon-RPG voor de Nintendo Switch.



Dit jaar brengt Nintendo voortdurend geweldige games uit voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo 3DS, zoals Super Mario Odyssey voor de Nintendo Switch. Spelers trekken door reusachtige 3D-omgevingen om manen te verzamelen voor het luchtschip van Mario: de Odyssee. In de hele wereld bezoek je rijken boordevol geheimen en verrassingen. Mario kan diverse kostuums dragen en de omgeving op allerlei manieren gebruiken. Spelers kunnen voertuigen besturen of gebieden verkennen in de vorm van pixel-Mario. Mario’s nieuwe metgezel heet Cappy. Je kunt Cappy weggooien, erop springen en hem weer vangen. Deze moves voegen een nieuwe dimensie toe aan de klassieke Super Mario-formule en ze spelen een belangrijke rol in dit nieuwe avontuur. De game voert spelers mee naar nieuwe locaties zoals New Donk City met zijn wolkenkrabbers. De game wordt uitgebracht op 27 oktober, evenals drie amiibo-figuurtjes uit de Super Mario Odyssey-serie van Mario, prinses Peach en Bowser in hun trouwkleren. De amiibo zullen apart en als set van drie verkrijgbaar zijn. Deze amiibo zijn te zien op de Nintendo-stand op de E3, evenals twee nieuwe amiibo-figuurtjes in de Super Mario-serie: Goomba en Koopa Troopa.



Andere games die voor de Nintendo Switch op stapel staan:



• Pokkén Tournament DX van BANDAI NAMCO Entertainment Inc. en The Pokémon Company laat spelers in de huid kruipen van Pokémon om tegen andere Pokémon te vechten in spannende duels. Dankzij nieuwe vechters en nieuwe Support Pokémon is dit de ultieme versie van de game, waarvan het origineel op de Wii U enthousiast werd onthaald door fans. Pokkén Tournament DX wordt uitgebracht op 22 september.



• In Yoshi’s nieuwe game gaan spelers op avontuur in een reusachtige wereld die wel iets weg heeft van een kijkdoos. Ieder side-scrolling level heeft zowel een voorkant als een achterkant, zodat spelers de wereld vanuit verschillende hoeken kunnen verkennen om nieuwe verrassingen te ontdekken. Yoshi’s nieuwe avontuur begint in 2018.



• In de eerste volwaardige Kirby-game voor de Nintendo Switch kan de vriendelijke, roze held vijanden omtoveren tot vrienden door ze met hartjes te te raken. Op die manier kun je een groep van vier personages samenstellen. Je kunt ook samen met drie vrienden spelen. Kirby kan zelfs kopieervaardigheden combineren om combo’s te creëren waarmee je vijanden kunt verslaan en puzzels kunt oplossen. Deze game wordt uitgebracht in 2018.



• In Xenoblade Chronicles 2, het nieuwste deel in de veelgeprezen RPG-serie, gaat een nieuwe held op zoek naar Elysium tijdens een epische reis in een gloednieuwe wereld. De game komt uit in de winter van 2017.



• In Fire Emblem Warriors van KOEI TECMO GAMES gaan spelers op avontuur met hun favoriete personages uit Fire Emblem, zoals Marth, Xander en de vrouwelijke variant van Corrin, evenals nieuwe personages die in deze game het levenslicht zien. Spelers gebruiken spectaculaire moves en stippelen strategieën uit op basis van de klassieke wapendriehoek. Ze gaan de strijd aan in diverse gebieden, waarvan sommige gebaseerd zijn op bekende Fire Emblem-locaties als het kasteel van Hoshido. Fire Emblem Warriors wordt deze herfst uitgebracht voor de Nintendo Switch. Later komt de game ook uit voor de New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS en New Nintendo 2DS XL.



Een aantal toonaangevende gameontwikkelaars en uitgevers brengen games uit voor de Nintendo Switch. Hier zie je een beknopt overzicht:



• In Rocket League van Psyonix kunnen maximaal acht spelers het tegen elkaar opnemen in een razendsnelle kruising tussen voetbal en racen. De Nintendo Switch-versie van de game bevat exclusieve wagens en items om je voertuigen mee aan te passen. De game komt uit in de winter van 2017.



• Speciaal voor Nintendo-fans worden er bepaalde items uit de The Legend of Zelda-serie in de Nintendo Switch-versie van The Elder Scrolls V: Skyrim gestopt. Die game wordt deze winter uitgebracht.



• Mario + Rabbids Kingdom Battle van Ubisoft is een speelse game waarin de excentrieke Rabbids het Paddenstoelenrijk onveilig maken. De turn-based vechtgame combineert klassieke Mario-personages met Rabbids ŕ la Mario. Het resultaat is een knotsgekke game met grappige gameplay. Deze titel wordt uitgebracht op 29 augustus, exclusief voor de Nintendo Switch.



• EA SPORTS FIFA 18 voor de Nintendo Switch is de meest meeslepende en authentieke voetbalgame die ooit is uitgebracht voor Nintendo-spelers. Spelers kunnen deze game die boordevol content zit, altijd, overal en met iedereen spelen. De game is verkrijgbaar vanaf 29 september.



Nintendo heeft meer bekendgemaakt over de nieuwe DLC-pakketten voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spelers kunnen de twee pakketten krijgen als ze de uitbreidingspas aanschaffen voor € 19,99. Het eerste pakket, De Meesterproeven, komt uit op 30 juni. Het tweede, De ballade der Uitverkorenen, is vanaf de winter van 2017 verkrijgbaar. Nintendo heeft ook nieuwe amiibo van de vier uitverkorenen uit de game aangekondigd: de Goron Daruk, de Rito Revali, de Zora Mipha en de Gerudo Urbosa. Die amiibo komen eind 2017 uit.



Naast de aankondiging in de Nintendo Spotlight: E3 2017-video dat Metroid Prime 4 in de maak is, is tijdens Nintendo Treehouse: Live at E3 meegedeeld dat een klassiek Metroid-avontuur volledig wordt vernieuwd voor de verschillende Nintendo 3DS-systemen. Metroid: Samus Returns is een eigentijdse versie van Metroid II: Return of Samus, dat in 1991 is uitgebracht voor de Game Boy. Het arsenaal van de intergalactische premiejager Samus Aran is uitgebreid met nieuwe moves en vaardigheden zoals de ijzersterke counterslag, de mogelijkheid om vrij te richten en de geheimzinnige Aeion-krachten. Deze side-scrolling shooter boordevol actie is voorzien van oogstrelende 3D-graphics en rijke, sfeervolle kleuren. De game wordt uitgebracht op 15 september.