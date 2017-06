Atari bevestigt dat console in de maak is

- Gerelateerde berichten - [24-02-2015] Atari legende Steve Bristow overleden [19-05-2014] Atari wil weer hardware maken, maar aast niet op console [03-07-2013] Atari-oprichter: Xbox One onthulling was mislukking [25-06-2013] Nordic Games neemt tweetal merken van Atari over [23-05-2013] Atari zet rechten RollerCoaster Tycoon, Test Drive en Total Annihilation te koop [12-04-2013] Atari sluit game studio Eden Games [21-01-2013] Atari verkeert in zwaar weer [18-05-2011] Atari verkoopt Champions Online dev [12-08-2010] Test Drive Unlimited 2 haalt de finish dit jaar nog niet [03-03-2010] Atari en Eden Games kondigen Test Drive Unlimited 2 aan [08-01-2010] Atari kondigt Star Trek Online Collector's Edition aan [14-05-2009] Atari toont de multiplayer van de Ghostbusters [13-05-2009] Atari afwezig dit jaar op de E3 [07-02-2009] Enkele screens van Atari's RACE Pro [04-12-2008] Atari komt ook met opvolger voor Family Ski [10-11-2008] Atari komt met DS-exclusive The Chase: Felix Meets Felicity [07-11-2008] Atari ain't afraid of no ghosts met Ghostbusters [07-10-2008] Atari kondigt Afro Samurai aan [22-08-2008] EA is niet van plan mensen aan te klagen die illegaal downloaden [19-08-2008] Atari kondigt Dragon Ball Origins DS aan [18-08-2008] Atari kondigt Heroes over Europe aan [22-07-2008] Atari komt met nieuwe titel op Games Convention [17-06-2008] Atari: Alone in the Dark was bijna in de prullenbak gegooid [11-06-2008] Atari kondigt Neverwinter Nights 2 Expension Storm of Zehir aan [04-06-2008] Atari kondigt My Horse & Me 2 aan [29-05-2008] Atari legt uitstel PS3-versie Alone in the Dark uit [13-05-2008] Atari komt met Family Trainer voor de Wii [17-04-2008] Atari: Alone in the Dark demo enkel bevestigd voor de 360 [16-04-2008] Atari kondigt Test Drive Unlimited Megapack aan [15-02-2008] Atari distribueert Secret Files: Tunguska [07-02-2008] Atari kondigt Legendary voor de next-gen platforms aan [28-01-2008] Atari kondigt vandaag Namco Museum Remix en Namco Museum aan [14-01-2008] Atari: Alone in the Dark verschijnt gewoon in maart [10-01-2008] Atari kondigt Beatiful Katamari vandaag officieel aan [29-11-2007] Atari brengt 3 Xbox Live Arcade games [24-11-2007] Atari: Maak je geen zorgen om Alone in the Dark [14-11-2007] Atari stopt met ontwikkeling van games [15-10-2007] Ook Atari komt met release schedule [08-10-2007] Atari Benelux en Emme/Avanquest gaan samen op avontuur [01-10-2007] Ook de kleintjes komen aan bod bij Atari met Sinterklaas: Het Pakjesavontuur [27-09-2007] Atari en Koch Media kondigen samenwerking aan [21-08-2007] Atari brengt de boerderij naar de DS [03-08-2007] Atari komt met Games Convention line-up [13-06-2007] Atari zet Alone in the Dark neer voor november [04-06-2007] Atari kondigt N+ aan voor de handheld [19-04-2007] Atari Benelux kondigt nieuwe collectie accessoires aan: G-Booster [05-04-2007] Atari werkt aan 'PS3 Home beater' [15-06-2005] Atari line-up tot maart 2006 [18-05-2005] Driver 4 aangekondigd door Atari RPG en stealth komen samen in Assassin's Creed: Origins

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 24-02-2015 -

19-05-2014 -

03-07-2013 -

24-02-2015 - Atari legende Steve Bristow overleden 19-05-2014 - Atari wil weer hardware maken, maar aast niet op console 03-07-2013 - Atari-oprichter: Xbox One onthulling was mislukking

Gedefinieerde keywords: Atari