EA geeft Medal of Honor: Pacific Assault weg [11-06-2017] EA kondigt nieuwe manier aan voor post-launch content Star Wars [10-06-2017] EA kondigt unieke co-op adventuregame Way Out aan [10-06-2017] EA Sports geeft details over FIFA 18 voor Switch [02-06-2017] EA onthult Need for Speed Payback [30-01-2017] EA community manager tweet Skate 4 hashtag [21-11-2016] Games van EA worden van de PC naar console geport [03-11-2016] Mirror's Edge Catalyst komt volgende week naar EA Access [10-10-2016] Mirror's Edge en Battlefront komen naar EA Access [21-09-2016] EA en Ajax openen FIFA 17 Xperience in Amsterdam [25-08-2016] EA en DICE kondigen Battlefield 1 Premium Pass aan [13-07-2016] EA kondigt meer aan voor The Vault [06-07-2016] EA SPORTS NBA LIVE Mobile is nu verkrijgbaar! [02-06-2016] EA tevreden met kwaliteit van haar games [28-04-2016] Nieuwe NHL game aangekondigd door EA [24-02-2016] Nintendo en EA gaan samenwerken voor NX [29-01-2016] EA: PS4 verkoopt 2x beter dan Xbox One [20-01-2016] Mike Tyson betreedt de Octagon in EA SPORTS UFC 2 [13-01-2016] EA kondigt Origin Access voor PC aan [19-10-2015] EA: Geen interesse in HD-remakes [16-10-2015] EA wil eigen Assassin's Creed of GTA game [03-08-2015] EA: Xbox One en PS4 verkopen 44 procent beter dan vorige generatie [22-07-2015] EA houdt persconferentie op GamesCom [14-07-2015] Jade Raymond gaat bij EA aan de slag [06-05-2015] EA stopt met ondersteuning oudere consolegeneratie [05-03-2015] EA sluit SimCity studio Maxis Emeryville [03-03-2015] EA en Visceral kondigen Battlefield Hardline Premium aan [05-02-2015] EA kondigt De Sims 4 Aan het werk aan [07-08-2014] EA Sports verlengt overeenkomst als partner van de Premier League tot 2019 [30-07-2014] Electronic Arts kondigt EA Access aan [24-07-2014] GamesCom line-up van EA [16-07-2014] EA stopt met ondersteuning voor The Sims 2 [09-06-2014] EA komt met trailer van NHL 15 op de E3 [03-06-2014] EA lanceert eerste next-gen screen van NHL 15 [30-05-2014] EA sluit studio Mythic Entertainment [26-05-2014] EA brengt op 29 mei FIFA Ultimate Team: World Cup uit als update [12-05-2014] EA haalt servers van klassiekers offline [07-05-2014] EA presenteert live-uitzending op 9 juni van de E3 [02-04-2014] EA: Wii U april grap van DICE was ongepast [31-03-2014] EA's Origin zal niet langer meer fysieke games aanbieden [13-03-2014] Respawn Entertainment en EA lanceren vandaag Titanfall [13-03-2014] EA registreert Shadow Lord en Shadow Realm domeinen [14-02-2014] EA: Er is geen NBA Jam-aankondiging [06-02-2014] EA kondigt EA Sports 2014 FIFA World Cup aan [29-01-2014] EA: PS3 en Xbox 360 worden nog 2 jaren ondersteund [15-01-2014] Turtle Beach kondigt samenwerking aan met Respawn Entertainment en EA [14-01-2014] EA's VP Jeff Brown stopt bij Electronic Arts [23-12-2013] Oculus breidt uit met oud EA-medewerker [28-11-2013] EA brengt haar PS4-games vandaag naar de winkels

PS4 Media remote komt volgende maand uit in Amerika

