Steep skiet vanaf 5 december 2017 richting de Olympische Spelen

22 jun. 2017 14:17 14:17

Steep Road to the Olympics, de officiële game van de Olympische Winterspelen PyeongChang 2018, is tijdens de Electronic Entertainment Expo (E3) aangekondigd. Steep Road to the Olympics is een uitbreiding van de open world actiesport-game Steep, die in december 2016 uitkwam, waarin je de wereld kan ontdekken op je ski’s, snowboard, in een parapente of wingsuit. In deze uitbreiding worden spelers uitgedaagd om vanaf 5 december 2017 mee te doen aan de Olympische Winterspelen op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. Meer informatie over de Steep-bundels worden op een later tijdstip bekendgemaakt.



In Steep Road to the Olympics kunnen spelers de Zuid-Koreaanse bergen overwinnen terwijl ze het leven van een atleet op zich nemen en over een plek op het erepodium van de Olympische Spelen dromen. Bovendien zijn de bergen van Japan te ontdekken, waar de uitzonderlijke omstandigheden voor unieke belevenissen zorgen.



Het uitbreidingspakket bevat zowel nieuwe uitdagingen als erkende Olympische disciplines zoals afdaling, slopestyle, halfpipe, reuzenslalom, super G en big air. Steep Road to the Olympics daagt spelers uit om zichzelf te bewijzen terwijl iedereen, zowel vrienden als vijanden, toekijken. Dit is je kans om de titel als nieuwe sneeuwheld te grijpen.



Het ontwikkelingsteam van Ubisoft Annecy* heeft Steep speciaal ontworpen voor spelers die al hun ervaringen willen delen. Dankzij de naadloze multiplayermodus ga je de strijd aan tegen je vrienden en bemachtig je een topplek op de leaderboards. De replay feature laat je jouw tofste tricks en rides nog een keer beleven én delen op je sociale media. Maar dat is nog niet alles, je kan namelijk op elk moment zelf jouw uitdagingen maken en je vrienden uitnodigen om jouw beste tijd te verbreken. Je kunt ook meedoen aan verschillende live events zoals de maandelijkse Steep World Tour om zo Steep-credits te verdienen, waarmee je je gear een upgrade kunt geven.