Maak nu gebruik van IBM Watson Interactive Speech in Star Trek: Bridge Crew

23 jun. 2017 06:42 06:42

Vanaf vandaag kunnen spelers in Star Trek: Bridge Crew gedurende een bŔta-periode gebruikmaken van de Watson-techniek van IBM met interactieve spraak- en waarnemingsvaardigheden. Hiermee kunnen spelers met hun stem bevelen geven en met hun virtuele crewleden communiceren.



Spelers kunnen hun Star Trek-fantasieŰn echt beleven terwijl ze de U.S.S. Aegis en de U.S.S. Enterprise NCC-1701 besturen met behulp van de naadloze steminteractie, lichaamsavatars, directe lip sync en het traceren van handbewegingen. De Watson-techniek van IBM kan gebruikt worden om crews bestaande uit AI-personages, of een mix van menselijke en AI-crewleden, te bevelen zonder de immersie van spelers te onderbreken.



Star Trek: Bridge Crew dompelt fans onder in het Star Trek-universum, waar zij de rol van een Starfleet-officier op zich nemen en missies voltooien die het lot van hun schip en bemanning bepalen. De game is zowel in co÷p met een crew of als Kapitein in singleplayer te spelen. Star Trek: Bridge Crew zet spelers op de brug van een nieuw sterrenschip, de U.S.S. Aegis, terwijl ze een ongerept gebied van het heelal ontdekken.



Naast een boeiende verhaalcampagne, genieten spelers in Star Trek: Bridge Crew ook van Ongoing Voyages. De game is zowel in co÷p met een crew of als Kapitein in singleplayer te spelen. De game is exclusief voor virtual reality ontworpen en legt de nadruk op het sterke gevoel van sociale aanwezigheid, wat alleen mogelijk is met VR. Door middel van het traceren van handbewegingen en volledige lichaamsavatars, inclusief directe lip sync, kunnen spelers echt ervaren hoe het is om een officier te zijn op de brug van een sterrenschip van de Federatie wanneer ze de rol van Kapitein, Stuurman, Tacticus of Technicus aannemen. Elke rol is cruciaal om de gevarieerde missies succesvol te volbrengen en alleen door samen te werken kan de crew hun doelen behalen.



Star Trek: Bridge Crew is het nieuwste avontuur in virtual reality voor Ubisoft, waar men gelooft in de kracht van VR om sociaal gamen een nieuwe betekenis te geven met een uniek gevoel van realisme. Ubisoft bracht eerder de VR-games Werewolves Within en Eagle Flight uit en kondigde onlangs een VR-samenwerking met filmmaatschappij SpectreVision aan. Ook werkt Ubisoft momenteel aan de shooter Space Junkies.