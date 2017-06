Viertal games backwards compatibel op Xbox One

28 jun. 2017 07:05 07:05

Er is een viertal games backwards compatibel op de Xbox One. Het gaat om Xbox 360 releases die nu dus speelbaar zijn op de huidige Microsoft console. De lijst is als volgt:



- Virtual-On: Oratorio Tangram - Radiant Silvergun

- Blazing Angels

- Wolf of the Battlefield: Commando 3

- Assassin's Creed: Brotherhood