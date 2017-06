PS VR shooter Arizona Sunshine krijgt korting

28 jun. 2017 07:19 07:19

Net voordat Sony bekend zal maken welke PlayStation Plus games er in juli gratis beschikbaar gesteld zullen worden, maakt het bekend dat de PlayStation VR survival horror game Arizona Sunshine 10% korting krijgt. Het spel is ontwikkeld door Vertigo Games en vindt plaats tijdens een zombie apocalypse. Het spel kan zowel met een Move controller als met een DualShock 4 controller gespeeld worden maar kan ook met de PS VR Aim controller gebruikt worden. Later deze week maakt Sony de PS Plus games voor juli bekend.