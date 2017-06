Final Fantasy XII The Zodiac Age vanaf 11 juli op PlayStation 4

28 jun. 2017 10:31 10:31

Final Fantasy-fans kunnen de wereld van Ivalice op ongeëvenaarde wijze opnieuw ervaren met Final Fantasy XII - The Zodiac Age, een HD Remaster van Final Fantasy XII. Final Fantasy XII - The Zodiac Age geeft Westerse fans voor de eerste keer de kans om het Zodiac Job System te ervaren, een personage-levelsysteem met 12 jobs dat werd geïntroduceerd in het in 2007 uitgebrachte Final Fantasy XII International Zodiac Job System.



Keer terug naar de wereld van Ivalice!

Waag je in het door oorlog verscheurde Ivalice. Het kleine koninkrijk Dalmasca beleeft na de verovering door het Archadian Empire zware en onzekere tijden. Prinses Ashe, de enige echte troonopvolger, wil met het verzet haar land bevrijden. Vaan, een jongeman die zijn familie in de oorlog verloor, droomt ervan om vrij door de hemel te vliegen. Sluit je aan bij deze onwaarschijnlijke bondgenoten en hun vrienden in hun strijd voor vrijheid en het gevallen koningshuis. Beleef heldhaftige avonturen en bevrijd hun vaderland.



Inclusief gloednieuwe en verbeterde spelmogelijkheden:

• Het Zodiac Job-systeem – Verbeterd levelsysteem voor personages dat meer aan de wensen van spelers tegemoet komt

• Trial Mode – Overwin monsters en vijanden tijdens maximaal 100 opeenvolgende gevechten

• Speed Mode – Beweeg je sneller door de wereld

Nieuwe generatie HD-graphics, inclusief volledig in HD-geremasterde personages en filmpjes:

• True 7.1 surround sound, inclusief kraakheldere stemmen en opnieuw opgenomen achtergrondmuziek, gebruikmakend van de huidige generatie in soundproductie

• Ondersteuning van moderne ontwikkelingen, inclusief PlayStation 4 trophy- en share-functies, autosave en kortere laadtijden

• Een eindeloze hoeveelheid gameplay en avontuur, inclusief Hunts, Battles en mini-games

De Limited SteelBook Edition bevat:

• Final Fantasy XII - The Zodiac Age game

• Gelimiteerde SteelBook-verpakking

• DLC-code om de oorspronkelijke soundtrack in-game als achtergrondmuziek af te spelen



Final Fantasy XII The Zodiac Age verschijnt op 11 juli 2017 voor PlayStation 4.