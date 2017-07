ESO Plus Bonus Event met gratis trial, bonussen voor huidige gebruikers

4 jul. 2017 02:05 02:05

Vanaf woensdag 5 tot maandag 10 juli wordt het The Elder Scrolls Online ESO Plus Bonus Event georganiseerd dat zowel de huidige ESO Plus leden beloont, als alle ESO spelers van de optionele service laat proeven. Dit is het uitgelezen moment om te ontdekken wat ESO Plus kan toevoegen aan je avonturen in Tamriel.

Het event begint op woensdag 5 juli om 16u00 en eindigt op maandag 10 juli om 5u59.



WAT IS ESO PLUS?

ESO Plus is een optioneel abonnement voor The Elder Scrolls Online dat al wie intekent beloont met tal van voordelen, inclusief toegang tot DLC game pack content en andere in-game 'quality-of-life' bonussen zoals:

Toegang tot alle game packs, inclusief Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, en Shadows of the Hist – een heleboel nieuwe zones, uren en uren nieuwe quests, extra dungeons en meer!

1,500 Crowns per maand te spenderen in de in-game store (enkel voor betalende leden, de gratis Trial zal je geen 1,500 Crowns verschaffen)

Ongelimiteerde opslagcapaciteit voor je crafting materiaal

Dubbele bank capaciteit voor je account

10% opwaardering bij Experience en Gold acquisition, Crafting Inspiration, en Trait Research

Dubbele Furnishings & Collectibles ruimte in player housing

De exclusieve vaardigheid om je kledij te kleuren



GRATIS TRIAL VOOR ALLE ESO SPELERS

Alle ESO spelers kunnen tijdens het event ESO Plus gratis testen. Dit valideren is heel simpel en gebeurt via de ‘Featured’ section'van de Crown Store.

Je kunt hierna direct van de hierboven opgelijste voordelen genieten.



Om de Free Trial te activeren moet je:

Inloggen in The Elder Scrolls Online

Je naar de Crown Store reppen

De ‘Featured’ categorie bekijken

De ESO Plus Free Trial vinden en activeren



Belangrijk: de ESO Plus free trial verschaft je geen bonus Dwarven Crown Crates, die enkel beschikbaar zijn als dagelijkse login awards voor ESO Plus leden. Als een speler beslist een ESO Plus abonnement aan te schaffen gedurende het event, dan zal hij gratis Crown Crates bekomen voor elke dag dat hij inlogt als abonnee!



HUIDIGE ESO PLUS MEMBER BELONINGEN – GRATIS CROWN CRATES

Huidige ESO Plus leden worden evenzeer uitgenodigd om mee te vieren en kunnen tot vijf nieuwe Dwarven Crown Crates bekomen, gewoon door iedere dag in te loggen. Deze crates bevatten geweldige beloning en bieden een kans om mounts, pets, costumes, consumables, en andere in-game items te winnen.



Om deel te nemen als huidig ESO Plus lid:

Log elke dag in tussen 18u00 en 5u59

Crown Crates die tijdens het event worden verdiend zullen worden uitbetaald aan je account op maandag 17 juli