4 jul. 2017 06:59 06:59

De game Creeping Terror komt naar Noord-Amerika en Europa voor de Nintendo 3DS en PC in de herfst van dit jaar. Dat hebben Nikkatsu en Sushi Typhoon bekend gemaakt. In de game heb je de controle over een schoolmeisje genaamd Arisa. Ze verkent allerlei tunnels en grotten. Het verhaal begint met Arisa en haar vrienden die een oude mansion bezoeken waar een monster zou leven. Welk lot Arisa wacht is de vraag...