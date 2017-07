Iconische locaties van de Isle of Man race onthuld

10 jul. 2017 14:38 14:38

Bigben en studio Kylotonn hebben de eerste video onthuld van TT Isle of Man, de officiŽle game van de beroemdste motorrace aller tijden: de Isle of Man Tourist Trophy (TT).



In TT Isle of Man is het stratencircuit van 60,2 km met behulp van laserscantechnologie gereproduceerd op een schaal van 1:1, resulterend in een perfect gemodelleerde route en topografie.



In de video verschijnen enkele van de iconische locaties die fans van de race meteen zullen herkennen. Wie de race nog niet kent zal verbaasd zijn over de schoonheid en uitdagingen van het circuit. Dit loopt door dorpjes en over bergweggetjes, waar coureurs met snelheden van ruim 300 km/u overheen razen.



Naast de exact nagemaakte route, heeft het team van ontwikkelaars nauw samengewerkt met John McGuinness, de legendarische "Morecambe Missile" die de race 23 keer wist te winnen. McGuinness hielp het team om het gedrag en de physics van de motoren te perfectioneren. Zijn motor, de Honda Fireblade 2016, pronkt dan ook op de cover van de game.